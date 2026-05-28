У русской армии в Киеве всего три цели. Попади – случится коллапс. И это не бункер Зеленского

09:40, 28 май 2026

Военные эксперты определили перечень объектов в Киеве, поражение которых способно лишить украинское руководство возможности координировать работу государственных структур и армии. Об этом сообщает аналитический Telegram-канал «Военная хроника».

По оценке аналитиков, регулярные удары по традиционным военным объектам — казармам, складам, автомобильным базам и радиолокационным подразделениям — не решают стратегической задачи по нарушению системы государственного управления. Для этого, по их мнению, необходимо переориентироваться на глубоко эшелонированную инфраструктуру, которую до настоящего времени прикрывает столичная система противовоздушной обороны.

Первым приоритетом аналитики называют инфраструктуру правительственной и специальной связи. Речь идёт о Главном центре специальной связи Государственной службы спецсвязи и защиты информации, центральном узле связи СБУ, а также так называемых объектах К-2 — заглублённых распределительных станциях и антенных комплексах в правительственном квартале. По оценке экспертов, без этих узлов физическая координация между министерствами, региональными администрациями и фронтовыми подразделениями становится невозможной.

Второй целью названа цифровая инфраструктура. Эксперты указывают, что государственное управление Украины опирается на физические серверы и дата-центры, значительная часть которых сосредоточена в Киеве. На них завязаны логистика, мобилизационные базы данных, реестры и финансовые потоки. Уничтожение серверных кластеров и телекоммуникационных шлюзов, обеспечивающих связь страны с европейскими магистральными провайдерами, по мнению «Военной хроники», мгновенно парализует всю государственную бюрократию.

Третий объект — ключевые высоковольтные подстанции Киевского энергоузла, в частности ПС 750 кВ «Киевская» и ПС 330 кВ «Северная». Их вывод из строя вынудит власти переходить на резервные дизельные генераторы. Если параллельно наносить удары по объектам хранения государственного топливного резерва в Киевской области, то в течение нескольких недель эти генераторы останутся без горючего, что приведёт к обесточиванию подземных защищённых объектов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2