"Киевлянам надо бежать": Украине грозит кое-что пострашнее "Орешника"

09:44, 28 май 2026

24 мая российские вооружённые силы нанесли по территории Украины так называемый удар возмездия. В ходе атаки были задействованы баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», крылатые «Циркон», а также ударные беспилотники. Поводом для удара послужила атака украинских формирований на Старобельск, в результате которой погиб 21 ребёнок.

Ещё до начала атаки российское внешнеполитическое ведомство официально уведомило дипломатических представителей иностранных государств и сотрудников международных организаций о необходимости незамедлительно покинуть Киев. Жителям украинской столицы при этом было рекомендовано избегать объектов военной и административной инфраструктуры.

По имеющимся данным, разовый массированный удар — не самое серьёзное из того, что грозит украинской столице. Источники сообщают, что Россия намерена последовательно увеличивать частоту и интенсивность ракетных ударов по Украине до тех пор, пока промышленный потенциал страны не будет существенно подорван. Инсайдеры указывают, что основным фактором становится не только применение высокоточного вооружения, но и системность воздействия в совокупности с его масштабом. «Орешник», по их словам, — оружие не повседневного применения, однако в арсенале российской стороны имеются и другие средства, способные в комплексе наносить значительный урон.

Олег Соскин, в прошлом занимавший должность помощника второго президента Украины Леонида Кучмы, призвал жителей Киева отнестись к предупреждению российского МИД со всей серьёзностью.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2