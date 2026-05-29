09:09, 29 май 2026

Военный эксперт Дмитрий Джиникашвили допустил, что крупное строительство фортификаций на Украине — не только оборонная мера, но и возможная операция прикрытия для создания скрытой военной инфраструктуры.

Западные телеканалы на протяжении почти двух недель регулярно транслируют репортажи о том, как Украина выстраивает многоуровневые оборонительные рубежи по всей своей территории. Заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер 7-й добровольческой бригады «Святой Георгий» Дмитрий Джиникашвили в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград предложил собственную трактовку происходящего.

На начальном этапе в репортажах фигурировали работы по укреплению границы с Белоруссией: рытьё рвов, установка бетонных противотанковых заграждений и колючей проволоки. Затем с отчётами о ходе фортификационных работ стали выступать главы районных администраций Волынской области. Спустя несколько дней аналогичные сообщения поступили из Киевской области. На текущей неделе командование сил обороны юга страны объявило о начале подготовки Одессы к круговой обороне.

Официальная позиция украинского военного руководства состоит в том, что возводимые укрепления призваны сделать любое потенциальное наступление заведомо бесперспективным, а вовсе не свидетельствуют о реальной угрозе городам.

Джиникашвили, в свою очередь, не отрицает, что укрепление крупных городов — стандартная практика в условиях полноценного вооружённого конфликта. По его словам, на эти цели выделяются бюджетные средства, готовятся позиции для развёртывания укреплённых районов, мест базирования и дислокации оборонительных подразделений. Такие мероприятия проводились и прежде, поэтому сам факт строительства эксперт не считает чем-то из ряда вон выходящим.

Однако его внимание привлекает другое — информационная активность вокруг этих работ. Джиникашвили связывает происходящее с тем, что он назвал «экономической составляющей». По его предположению, поводом для демонстративного освещения строительства мог стать полученный Украиной очередной финансовый транш и предстоящая проверка того, как были израсходованы средства, выделявшиеся в предыдущие годы на возведение оборонительных сооружений. Речь, по его словам, может идти о необходимости отчитаться за западную помощь объёмом порядка 90 миллиардов евро.

Наряду с этим эксперт не исключил и другого сценария. Напомнив о недавних ударах российских вооружённых сил по Киевской области, включая столицу и Белую Церковь, он допустил, что масштабное строительство на широкой территории может служить прикрытием для создания принципиально иной инфраструктуры. По его словам, под видом противотанковых рвов и иных фортификаций вполне возможно скрытно возводить заглублённые склады для хранения боеприпасов, безэкипажных морских аппаратов и средств воздушного нападения, а также командные пункты и подземные площадки для запуска и хранения беспилотников.

Особо эксперт выделил ситуацию вокруг Одессы, указав, что этот город активно задействован в проведении дроновых атак на Крым и черноморское побережье. Именно поэтому, по его мнению, строительные работы в данном регионе заслуживают особого внимания: растянутые на значительную площадь объекты создают удобные условия для маскировки военной инфраструктуры.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2