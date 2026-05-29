Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

ВСУ начали масштабную операцию прикрытия: Что скрывается за сообщениями о подготовке городов Украины к круговой обороне

ВСУ начали масштабную операцию прикрытия: Что скрывается за сообщениями о подготовке городов Украины к круговой обороне

09:09, 29 май 2026

Военный эксперт Дмитрий Джиникашвили допустил, что крупное строительство фортификаций на Украине — не только оборонная мера, но и возможная операция прикрытия для создания скрытой военной инфраструктуры.

Западные телеканалы на протяжении почти двух недель регулярно транслируют репортажи о том, как Украина выстраивает многоуровневые оборонительные рубежи по всей своей территории. Заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер 7-й добровольческой бригады «Святой Георгий» Дмитрий Джиникашвили в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград предложил собственную трактовку происходящего.

На начальном этапе в репортажах фигурировали работы по укреплению границы с Белоруссией: рытьё рвов, установка бетонных противотанковых заграждений и колючей проволоки. Затем с отчётами о ходе фортификационных работ стали выступать главы районных администраций Волынской области. Спустя несколько дней аналогичные сообщения поступили из Киевской области. На текущей неделе командование сил обороны юга страны объявило о начале подготовки Одессы к круговой обороне.

Официальная позиция украинского военного руководства состоит в том, что возводимые укрепления призваны сделать любое потенциальное наступление заведомо бесперспективным, а вовсе не свидетельствуют о реальной угрозе городам.

Джиникашвили, в свою очередь, не отрицает, что укрепление крупных городов — стандартная практика в условиях полноценного вооружённого конфликта. По его словам, на эти цели выделяются бюджетные средства, готовятся позиции для развёртывания укреплённых районов, мест базирования и дислокации оборонительных подразделений. Такие мероприятия проводились и прежде, поэтому сам факт строительства эксперт не считает чем-то из ряда вон выходящим.

Однако его внимание привлекает другое — информационная активность вокруг этих работ. Джиникашвили связывает происходящее с тем, что он назвал «экономической составляющей». По его предположению, поводом для демонстративного освещения строительства мог стать полученный Украиной очередной финансовый транш и предстоящая проверка того, как были израсходованы средства, выделявшиеся в предыдущие годы на возведение оборонительных сооружений. Речь, по его словам, может идти о необходимости отчитаться за западную помощь объёмом порядка 90 миллиардов евро.

Наряду с этим эксперт не исключил и другого сценария. Напомнив о недавних ударах российских вооружённых сил по Киевской области, включая столицу и Белую Церковь, он допустил, что масштабное строительство на широкой территории может служить прикрытием для создания принципиально иной инфраструктуры. По его словам, под видом противотанковых рвов и иных фортификаций вполне возможно скрытно возводить заглублённые склады для хранения боеприпасов, безэкипажных морских аппаратов и средств воздушного нападения, а также командные пункты и подземные площадки для запуска и хранения беспилотников.

Особо эксперт выделил ситуацию вокруг Одессы, указав, что этот город активно задействован в проведении дроновых атак на Крым и черноморское побережье. Именно поэтому, по его мнению, строительные работы в данном регионе заслуживают особого внимания: растянутые на значительную площадь объекты создают удобные условия для маскировки военной инфраструктуры.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Киевлянам надо бежать": Украине грозит кое-что пострашнее "Орешника"

Читайте также:

"Киевлянам надо бежать": Украине грозит кое-что пострашнее "Орешника"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Отключение связи не остановит дроны ВСУ. Офицер сказал честно: "Мы ничего не можем сделать"
Россия/мир
Отключение связи не остановит дроны ВСУ. Офицер сказал честно: "Мы ничего не можем сделать"
Атака на Подмосковье – "ещё цветочки": России предрекли "совершенно другой масштаб разрушений". Европа "встала на поток"
Россия/мир
Атака на Подмосковье – "ещё цветочки": России предрекли "совершенно другой масштаб разрушений". Европа "встала на поток"
«Крайняя мера»: в Кремле как на духу объяснили, зачем вообще надо было начинать СВО на Украине
Россия/мир
«Крайняя мера»: в Кремле как на духу объяснили, зачем вообще надо было начинать СВО на Украине
Офицер ВСУ призвал готовиться к обороне Днепропетровской области
Россия/мир
Офицер ВСУ призвал готовиться к обороне Днепропетровской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен