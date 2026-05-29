Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Мы не воюем. Больше 60% населения не вовлечены": Неудобную правду об СВО сказал офицер. Нужна мобилизация

"Мы не воюем. Больше 60% населения не вовлечены": Неудобную правду об СВО сказал офицер. Нужна мобилизация

09:14, 29 май 2026

Заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили в эфире «Первого русского» назвал ключевую, по его мнению, проблему специальной военной операции — отсутствие полноценной вовлечённости общества и экономики страны в военные усилия.

Офицер управления 7-й добровольческой бригады «Святой Георгий», заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили выступил в эфире телеканала «Первый русский» с критическими оценками текущего положения дел в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила ведущая программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград Елена Афонина.

По словам Джиникашвили, несмотря на то что Россия официально проводит специальную военную операцию, фактически страна не находится в состоянии войны в полном смысле этого слова. Он подчеркнул, что более 60% граждан страны никак не задействованы в процессе достижения победы. По его словам, часть чиновников продолжает рассчитывать на возврат к довоенному укладу — образца 2022 года или даже 2014-го.

Офицер отметил, что наиболее сознательная часть граждан самостоятельно обратилась в военкоматы либо вступила в добровольческие формирования. Тем не менее, по его убеждению, для достижения уверенной победы этих усилий недостаточно. Необходима, по словам Джиникашвили, масштабная мобилизация — промышленности, экономики и всех остальных сфер жизни государства.

Кроме того, он высказался о системе оценки работы государственных чиновников: по его мнению, отчёты о расходовании бюджетных средств не должны служить главным критерием эффективности. Вместо этого необходимо чётко понимать, какой конкретный вклад каждый чиновник или курируемый им проект вносит в общее дело победы.

Джиникашвили также поддержал позицию бывшего начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерала армии Юрия Балуевского, который в конце апреля выступил в Общественной палате с призывом перейти к реальным боевым действиям. По словам офицера, слова генерала являются абсолютно верными и требуют широкого осмысления.

Поводом для обращения к этой теме стали события в Старобельске: в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали здание студенческого общежития при колледже, в результате чего погиб 21 подросток. На этом фоне МИД России рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам незамедлительно покинуть Киев, а российское военное ведомство объявило о переходе к систематическим ударам по оборонным предприятиям, командным пунктам и центрам принятия решений противника.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

ВСУ начали масштабную операцию прикрытия: Что скрывается за сообщениями о подготовке городов Украины к круговой обороне

Читайте также:

ВСУ начали масштабную операцию прикрытия: Что скрывается за сообщениями о подготовке городов Украины к круговой обороне
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Отключение связи не остановит дроны ВСУ. Офицер сказал честно: "Мы ничего не можем сделать"
Россия/мир
Отключение связи не остановит дроны ВСУ. Офицер сказал честно: "Мы ничего не можем сделать"
ВСУ начали масштабную операцию прикрытия: Что скрывается за сообщениями о подготовке городов Украины к круговой обороне
Россия/мир
ВСУ начали масштабную операцию прикрытия: Что скрывается за сообщениями о подготовке городов Украины к круговой обороне
Атака на Подмосковье – "ещё цветочки": России предрекли "совершенно другой масштаб разрушений". Европа "встала на поток"
Россия/мир
Атака на Подмосковье – "ещё цветочки": России предрекли "совершенно другой масштаб разрушений". Европа "встала на поток"
Почему СВО длится дольше, чем Великая Отечественная война? Досадную истину раскрыл офицер
Россия/мир
Почему СВО длится дольше, чем Великая Отечественная война? Досадную истину раскрыл офицер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен