09:14, 29 май 2026

Заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили в эфире «Первого русского» назвал ключевую, по его мнению, проблему специальной военной операции — отсутствие полноценной вовлечённости общества и экономики страны в военные усилия.

Офицер управления 7-й добровольческой бригады «Святой Георгий», заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили выступил в эфире телеканала «Первый русский» с критическими оценками текущего положения дел в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила ведущая программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград Елена Афонина.

По словам Джиникашвили, несмотря на то что Россия официально проводит специальную военную операцию, фактически страна не находится в состоянии войны в полном смысле этого слова. Он подчеркнул, что более 60% граждан страны никак не задействованы в процессе достижения победы. По его словам, часть чиновников продолжает рассчитывать на возврат к довоенному укладу — образца 2022 года или даже 2014-го.

Офицер отметил, что наиболее сознательная часть граждан самостоятельно обратилась в военкоматы либо вступила в добровольческие формирования. Тем не менее, по его убеждению, для достижения уверенной победы этих усилий недостаточно. Необходима, по словам Джиникашвили, масштабная мобилизация — промышленности, экономики и всех остальных сфер жизни государства.

Кроме того, он высказался о системе оценки работы государственных чиновников: по его мнению, отчёты о расходовании бюджетных средств не должны служить главным критерием эффективности. Вместо этого необходимо чётко понимать, какой конкретный вклад каждый чиновник или курируемый им проект вносит в общее дело победы.

Джиникашвили также поддержал позицию бывшего начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерала армии Юрия Балуевского, который в конце апреля выступил в Общественной палате с призывом перейти к реальным боевым действиям. По словам офицера, слова генерала являются абсолютно верными и требуют широкого осмысления.

Поводом для обращения к этой теме стали события в Старобельске: в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали здание студенческого общежития при колледже, в результате чего погиб 21 подросток. На этом фоне МИД России рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам незамедлительно покинуть Киев, а российское военное ведомство объявило о переходе к систематическим ударам по оборонным предприятиям, командным пунктам и центрам принятия решений противника.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2