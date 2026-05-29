Очень плохие новости. У России осталось полгода - затем вся страна превратится в линию фронта

09:20, 29 май 2026

28 мая украинские военные при помощи американского беспилотника атаковали рейсовый автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Макеевка (ДНР) — Севастополь. В результате удара есть погибшие и раненые. Об произошедшем сообщает Telegram-канал «Разговор при галстуках».

Авторы канала указывают: сухопутный коридор в Крым перестал быть тыловой зоной. Сам факт удара по гражданскому транспорту на значительном удалении от линии боевого соприкосновения свидетельствует о качественном изменении характера применения беспилотников украинской стороной.

По данным украинских ресурсов, поражения фиксируются на расстоянии до 160 километров от линии фронта. Применяемый тип дрона — «Хорнет» — имеет дальность до 200 километров, боевую часть массой 4,5 килограмма и систему наведения на основе искусственного интеллекта с поддержкой спутниковой сети Starlink.

Канал проводит параллель с трассой М-30 на участке Горловка — Пантелеймоновка — Ясиноватая — Донецк: эта дорога уже фактически парализована FPV-дронами, хотя линия фронта проходит в 35 километрах от неё. Примечательно, отмечают авторы, что в 2024–2025 годах, когда фронт располагался ближе, трасса оставалась относительно безопасной. Изменение произошло не в географии, а в технологиях.

Авторы канала предупреждают: в течение ближайших шести-двенадцати месяцев противник способен выйти на полностью автономные ударные беспилотники, которые не поддаются подавлению средствами радиоэлектронной борьбы. Такой аппарат самостоятельно входит в заданный район, барражирует там и выбирает цель на основе алгоритмов нейросети без участия оператора.

Ключевым элементом этой системы называется американская IT-компания Palantir, работающая с армией и разведывательными структурами США. По описанию канала, платформа объединяет в единую оперативную картину спутниковые снимки, видеоданные с беспилотников, маршруты колонн, статистику работы средств РЭБ, тепловые следы и логистические ритмы. Система искусственного интеллекта выявляет закономерности быстрее любого штаба и формирует готовое решение для удара.

В качестве косвенного подтверждения технологического курса украинской стороны канал указывает на назначение Михаила Фёдорова — бывшего министра цифровой трансформации Украины — на должность министра обороны страны.

Авторы также обращают внимание на роль сети Starlink: над зоной конфликта одновременно могут находиться от 150 до 300 спутников. Пока эта инфраструктура остаётся неприкосновенной, возможности противника по наведению беспилотников сохраняются в полном объёме.

По оценке канала, главная проблема — не в нехватке вооружений или кадров, а в отсутствии системных решений, разрозненности мер противодействия беспилотным угрозам и недооценке возможностей противника.

«Если не будет радикального обновления подходов, дорога на Крым действительно может превратиться в дорогу на Москву», — резюмирует «Разговор при галстуках».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2