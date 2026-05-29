09:25, 29 май 2026

Военные корреспонденты и аналитики зафиксировали изменение динамики боевых действий к началу летней кампании. По их оценкам, российские войска перешли к одновременным ударам на нескольких направлениях — тактике, которую специалисты характеризуют как «тысяча порезов». Министерство обороны регулярно отчитывается об освобождении населённых пунктов.

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц указывает, что продвижение остаётся медленным из-за насыщенности противника беспилотными системами. По его словам, именно дроновый фактор вынудил обе стороны конфликта действовать преимущественно небольшими группами. При этом расчёты российских БПЛА и артиллеристы, по имеющимся данным, целенаправленно уничтожают операторов беспилотников ВСУ. Известно, что Киев сосредоточил наиболее подготовленные подразделения беспилотных сил в Донецкой Народной Республике.

Военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале поднял вопрос о координации противовоздушной обороны страны. Он задался вопросом, существует ли единый руководитель, объединяющий под собой все подразделения ПВО — структуры Министерства обороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, таможенных органов и частных охранных предприятий. Журналист также спросил, функционируют ли единый оперативный штаб, общая электронная карта и унифицированная тактика противодействия воздушным угрозам.

В ответ на публикацию Сладкова авторы Telegram-канала «Condottiero» пояснили, что за противовоздушную оборону отвечает главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, в подчинении которого находится начальник войск ПВО, а тот, в свою очередь, руководит командующими армий противовоздушной и противоракетной обороны.

Те же авторы прокомментировали обстановку в украинской столице, указав на расхождение между официальными заявлениями и реальным положением дел. По их данным, европейские дипломатические представительства формально остаются в Киеве, однако семьи и сотрудники посольств фактически покинули центр города.

Telegram-канал «Win-Win» допустил, что в сложившейся ситуации было принято некое принципиальное решение, согласованное с американской стороной. Стало также известно, что посольство США покидает Киев после предупреждений со стороны России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный