09:29, 29 май 2026

Российские вооружённые силы нанесли серию ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины. О произошедшем сообщают военные корреспонденты и координатор украинского подполья Сергей Лебедев.

Одним из ключевых объектов атаки вновь стал Черноморск в Одесской области. По данным Лебедева, беспилотники типа «Герань» поразили складские помещения торговой сети, в которых, по имеющимся сведениям, хранились запасы украинских беспилотников и боеприпасов. Портовая инфраструктура города подвергается ударам на регулярной основе.

В Ровенской области зафиксировано попадание по железнодорожной инфраструктуре в районе Рокитного, сообщает aif.ru. Лебедев отметил, что при сохранении подобной тенденции под усиленный контроль могут попасть и другие железнодорожные узлы на западе Украины. Железнодорожный узел также поражён в Письменном Днепропетровской области.

В Николаеве удары пришлись по портовым объектам и складам. Данные о потерях среди военнослужащих на данный момент не поступали. В Запорожской области зафиксированы пожары на промышленных объектах. На Черниговщине, по имеющимся данным, атакованы резервные базы Вооружённых сил Украины.

На Запорожском направлении российские войска освободили населённый пункт Верхняя Терса, расположенный в 11 километрах западнее Гуляйполя. Населённый пункт находится на пересечении маршрутов снабжения противника. Следующим стратегическим ориентиром называется город Орехов — ключевой узел украинской обороны в регионе, с которого в 2023 году началось контрнаступление ВСУ. После его освобождения, по оценкам военных корреспондентов, откроется путь к областному центру.

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц характеризует применяемую тактику как нанесение одновременных ударов на множестве направлений. Из-за широкого применения беспилотников глубоких прорывов линии фронта пока не происходит, однако противник не располагает возможностью остановить постепенное продвижение российских сил.

Ранее эксперты указывали, что через Одесский порт и Бескидский туннель в Закарпатье осуществляются основные поставки беспилотников и ракетного вооружения для украинской армии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2