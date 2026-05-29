А вот это очень жёстко. Страшнейший за 4 года удар по Киеву: Небензя так прорвал тишину в ООН, что "перепугал Совбез"
09:35, 29 май 2026
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по украинскому урегулированию предупредил страны НАТО о последствиях продолжающейся эскалации конфликта. По его словам, удары по Киеву — не вероятный сценарий, а неизбежность. Об этом сообщают российские официальные лица и региональные власти Донецкой Народной Республики.
Дипломат заявил, что Киев при молчаливом согласии западных партнёров превратил атаки на мирных граждан России в систематический инструмент войны. В качестве примера он привёл теракт в Старобельске, назвав его далеко не единственным подобным случаем. Только за минувшую неделю в результате ударов вооружённых формирований украинской стороны погибли 54 мирных жителя, ещё 199 человек получили ранения, в том числе 20 детей.
28 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке беспилотника на автомобиль ремонтной бригады предприятия «Вода Донбасса» в Углегорске. Трое сотрудников погибли на месте, пятеро получили ранения. Ещё один работник предприятия доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. На трассе Харцызск — Иловайск в тот же день пострадал один мирный житель.
В Горловке получил ранения мужчина 1991 года рождения. В Амвросиевке зафиксированы травмы у двух мужчин: один 1987 года рождения госпитализирован с тяжёлыми повреждениями, второй — со средней степенью тяжести.
25 мая Пушилин сообщил о гибели семи человек в Горловке в результате удара украинских вооружённых сил. Среди погибших — двое детей. Пятнадцать жителей города получили ранения.
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в комментарии для РИА Новости сообщила, что с 2014 года жертвами атак на территории региона стали 253 ребёнка, ещё 1059 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Украина "взревела": День возмездия. Целью стал южный город. Всё в огне. "Так вот для чего берегли "Орешник"