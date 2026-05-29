К России стягивают 60 тыс. солдат НАТО: Код красный. План сразу на три фронта – сроки названы

09:41, 29 май 2026

Североатлантический альянс планирует сформировать на восточном фланге новый армейский корпус, объединяющий три дивизии общей численностью от 40 до 60 тысяч военнослужащих. Параллельно страны Балтии получат 12 млрд евро на военные нужды. Российские военные эксперты считают, что к 2030 году альянс намерен открыть сразу три фронта против России.

НАТО наращивает военное присутствие на восточном фланге — в Латвии и Эстонии планируется развернуть новый армейский корпус. Об этом сообщает агентство Reuters. Российские военные аналитики Алексей Леонков и Александр Артамонов прокомментировали происходящее в беседе с изданием News.ru.

По данным Reuters, альянс намерен создать командную структуру, которая обеспечит оперативную переброску войск в Прибалтику. Под управлением нового корпуса объединятся три дивизии — от 40 до 60 тысяч военнослужащих. Основу группировки составят воинские контингенты Германии и Нидерландов.

Одновременно Литва, Латвия и Эстония получат по 12 миллиардов евро в рамках европейской военной программы SAFE. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично подтвердила выделение средств Вильнюсу и анонсировала аналогичное финансирование для Риги и Таллина. В качестве одного из поводов для наращивания военных расходов европейские официальные лица называют инциденты с беспилотниками украинского производства в воздушном пространстве прибалтийских государств.

Военный аналитик Алексей Леонков расценивает прибалтийское направление как резервный сценарий Запада: по его оценке, после Украины именно страны Балтии могут стать следующим звеном в цепи военного давления на Россию.

Эксперт Александр Артамонов приводит более конкретные цифры: по его информации, к 2030 году в балтийских государствах планируется разместить порядка 150 тысяч военнослужащих сил быстрого реагирования. Именно этот год, по словам эксперта, фигурирует в западных военных расчётах как потенциальная точка обострения.

Артамонов также указывает на активизацию в Арктическом регионе. Норвегия, по его словам, последовательно ограничивает российское присутствие на Шпицбергене, используя в том числе экологическую аргументацию. Кроме того, вооружённые силы Финляндии и Норвегии провели совместные учения, в ходе которых отрабатывалось установление контроля над трассой, соединяющей Мурманск с остальной частью страны.

По оценке Артамонова, к 2030 году альянс рассматривает возможность одновременных действий по трём направлениям: северному — в Прибалтике, Карелии и Мурманской области; западному — на Украине; южному — со стороны Закавказья и Центральной Азии.

Российские эксперты также напоминают о состоявшихся совместных учениях России и Белоруссии по развёртыванию ядерных сил, расценивая их как демонстрацию готовности к возможным сценариям эскалации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2