Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

К России стягивают 60 тыс. солдат НАТО: Код красный. План сразу на три фронта – сроки названы

К России стягивают 60 тыс. солдат НАТО: Код красный. План сразу на три фронта – сроки названы

09:41, 29 май 2026

Североатлантический альянс планирует сформировать на восточном фланге новый армейский корпус, объединяющий три дивизии общей численностью от 40 до 60 тысяч военнослужащих. Параллельно страны Балтии получат 12 млрд евро на военные нужды. Российские военные эксперты считают, что к 2030 году альянс намерен открыть сразу три фронта против России.

НАТО наращивает военное присутствие на восточном фланге — в Латвии и Эстонии планируется развернуть новый армейский корпус. Об этом сообщает агентство Reuters. Российские военные аналитики Алексей Леонков и Александр Артамонов прокомментировали происходящее в беседе с изданием News.ru.

По данным Reuters, альянс намерен создать командную структуру, которая обеспечит оперативную переброску войск в Прибалтику. Под управлением нового корпуса объединятся три дивизии — от 40 до 60 тысяч военнослужащих. Основу группировки составят воинские контингенты Германии и Нидерландов.

Одновременно Литва, Латвия и Эстония получат по 12 миллиардов евро в рамках европейской военной программы SAFE. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично подтвердила выделение средств Вильнюсу и анонсировала аналогичное финансирование для Риги и Таллина. В качестве одного из поводов для наращивания военных расходов европейские официальные лица называют инциденты с беспилотниками украинского производства в воздушном пространстве прибалтийских государств.

Военный аналитик Алексей Леонков расценивает прибалтийское направление как резервный сценарий Запада: по его оценке, после Украины именно страны Балтии могут стать следующим звеном в цепи военного давления на Россию.

Эксперт Александр Артамонов приводит более конкретные цифры: по его информации, к 2030 году в балтийских государствах планируется разместить порядка 150 тысяч военнослужащих сил быстрого реагирования. Именно этот год, по словам эксперта, фигурирует в западных военных расчётах как потенциальная точка обострения.

Артамонов также указывает на активизацию в Арктическом регионе. Норвегия, по его словам, последовательно ограничивает российское присутствие на Шпицбергене, используя в том числе экологическую аргументацию. Кроме того, вооружённые силы Финляндии и Норвегии провели совместные учения, в ходе которых отрабатывалось установление контроля над трассой, соединяющей Мурманск с остальной частью страны.

По оценке Артамонова, к 2030 году альянс рассматривает возможность одновременных действий по трём направлениям: северному — в Прибалтике, Карелии и Мурманской области; западному — на Украине; южному — со стороны Закавказья и Центральной Азии.

Российские эксперты также напоминают о состоявшихся совместных учениях России и Белоруссии по развёртыванию ядерных сил, расценивая их как демонстрацию готовности к возможным сценариям эскалации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

А вот это очень жёстко. Страшнейший за 4 года удар по Киеву: Небензя так прорвал тишину в ООН, что "перепугал Совбез"

Читайте также:

А вот это очень жёстко. Страшнейший за 4 года удар по Киеву: Небензя так прорвал тишину в ООН, что "перепугал Совбез"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

План нападения на Россию готов: 8 боевых групп НАТО несут угрозу от Калининграда до Крыма — уже на позициях и берут в полукруг
Россия/мир
План нападения на Россию готов: 8 боевых групп НАТО несут угрозу от Калининграда до Крыма — уже на позициях и берут в полукруг
Сколько нужно русских, чтобы поставить НАТО на колени? Оказывается, не так уж и много
Россия/мир
Сколько нужно русских, чтобы поставить НАТО на колени? Оказывается, не так уж и много
Удар с новой стороны: НАТО готовится к большой войне с Россией — войска уже переброшены к границам
Россия/мир
Удар с новой стороны: НАТО готовится к большой войне с Россией — войска уже переброшены к границам
Курская область оказалась лишь разведкой боем: Запад приготовил восемь ударных кулаков для атаки на Россию — в ЕС открыто заговорили о войне
Россия/мир
Курская область оказалась лишь разведкой боем: Запад приготовил восемь ударных кулаков для атаки на Россию — в ЕС открыто заговорили о войне


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен