"Они имеют фору": Превосходство ВСУ в рамках конфликта откровенно раскрыл Юрий Котенок

10:10, 30 май 2026

Военный обозреватель объяснил, почему украинская сторона действует быстрее при принятии решений о применении оружия — и как это влияет на ход конфликта.

Украина уже к зиме 2026–2027 годов планирует запустить многоуровневую систему противовоздушной обороны, сочетающую ракетное вооружение, дроны-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила основательница проекта Victory Drones и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в развёрнутом интервью украинским изданиям. Материал привлёк внимание ведущей телеканала Царьград Елены Афониной, которая обсудила его с военным обозревателем Юрием Котенком в эфире программы «Мы в курсе».

По словам Берлинской, сейчас Киев целенаправленно выстраивает эшелонированную структуру ПВО с чёткой координацией между её элементами. Заявленные сроки — ближайшая зима, то есть рубеж 2026 и 2027 годов.

Афонина поставила вопрос: успеет ли Россия выстроить сопоставимую защиту воздушного пространства к тому же периоду? Котенок в ответ указал, что обе стороны конфликта идут схожим путём — развивают как наступательные, так и оборонительные беспилотные системы, интегрируют новые виды вооружений в контур ПРО и ПВО.

Однако принципиальное отличие, по его оценке, состоит в организации процесса принятия решений. На украинской стороне значительная часть полномочий передана командирам среднего и даже тактического звена — в том числе в части управления дроновыми подразделениями. Это означает, что между моментом принятия решения и непосредственным применением оружия проходит минимальное время: длинных цепочек согласований, характерных для традиционной военной иерархии, там нет ни в оборонительном, ни в ударном контуре.

Именно под эту логику, по словам Котенка, и выстраивается вся новая система, формирующаяся сегодня на Украине. Скорость реакции — от команды до пуска — является её основным принципом. Это и даёт украинской стороне оперативное преимущество в сравнении с противником, констатировал эксперт.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI