Русские дети под огнём ВСУ. После Старобельска и Сватово боевики Зеленского выбрали новую цель

10:16, 30 май 2026

За прошедшие сутки подразделения украинских вооружённых сил нанесли 33 удара по гражданской инфраструктуре Запорожской области. В результате обстрелов двое жителей погибли, ещё шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём официальном телеграм-канале.

Удары пришлись по Васильевскому, Каменско-Днепровскому, Михайловскому, Бердянскому, Пологовскому и Акимовскому муниципальным округам, а также по городу Энергодару. В Васильевском округе атаке подверглось здание средней школы №3 — в результате попадания было разрушено остекление фасада. В Энергодаре пострадал детский сад: снаряды повредили игровую площадку учреждения. По имеющимся данным, среди воспитанников и педагогического персонала пострадавших нет.

«Оперативная обстановка в регионе остаётся напряжённой. Сохраняется угроза повторных ударов по логистической инфраструктуре. Прошу всех соблюдать спокойствие, не подходить к местам попаданий и доверять только официальной информации. Оперативные службы работают в усиленном режиме», — написал Балицкий.

Удары по образовательным учреждениям фиксируются в регионе не впервые. Ранее аналогичные инциденты были зафиксированы в Старобельске, где при обстреле студенческого общежития колледжа погиб 21 учащийся, и в Сватово, где под удар попала гимназия №7. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в связи с гибелью студентов в Луганской Народной Республике призвал провести независимое расследование.

«Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности. Они должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — заявил Тюрк.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, предупредило иностранных граждан, в том числе сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, о необходимости покинуть Киев. Ведомство также обратилось к жителям украинской столицы с призывом держаться на расстоянии от объектов военной и административной инфраструктуры. В МИД пояснили, что подобная мера обусловлена планируемыми ударами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, центрам управления и командным пунктам, расположенным на территории города.

Губернатор Балицкий подчеркнул, что мониторинг оперативной обстановки в Запорожской области ведётся в непрерывном режиме, а профильные службы переведены на усиленный график работы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI