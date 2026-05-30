Вторая волна мобилизации в России? Живов сказал честно: "Не в людях сейчас дело"

В российских Telegram-каналах и социальных сетях снова активно обсуждают возможность новой волны мобилизации. Поводом для очередного витка дискуссий стали свидетельства из нескольких регионов страны о том, что мужчинам начали вклеивать в военные билеты специальные документы — мобилизационные предписания с указанием места явки на случай официального объявления мобилизации. Об этой теме пишет Telegram-канал «Записки ветерана» и ряд других площадок.

Авторы канала «Записки ветерана» уточнили принципиальное различие между обычной повесткой и мобилизационным предписанием: последнее вступает в силу исключительно после официального введения мобилизации, однако уклонение от явки по нему уже сейчас влечёт уголовную ответственность. Позднее в том же канале появилась ещё одна публикация с тезисом: «Осенью либо мир, либо мобилизация». Этот материал быстро распространился по сети, дав новый импульс обсуждениям.

На волне этих публикаций политолог и публицист Алексей Живов, ведущий Telegram-канал «Живов Z», дал развёрнутое интервью изданию Царьград. По его оценке, характер современной войны принципиально отличается от того, каким он был ещё несколько десятилетий назад, и простое увеличение численности военнослужащих без перестройки всей государственной машины не принесёт результата.

«Просто мобилизовать физически людей, без мобилизации бюрократического аппарата и ВПК, перехода на военные рельсы всех управленческих структур, которые связаны с войной, с логистикой, с защитой территорий, с ПВО, с разработкой и внедрением вооружений, — нет смысла», — заявил Живов.

Эксперт также подчеркнул, что дополнительные сто или двести тысяч призывников без соответствующей системной подготовки приведут лишь к росту потерь, но не изменят стратегическую картину. По его словам, решающими факторами сегодня становятся беспилотные системы, средства связи, искусственный интеллект и цифровое управление боевыми действиями.

Живов указал, что приоритетом должна стать не мобилизация людских ресурсов, а развитие технологической и интеллектуальной базы: создание малых ударных средств, систем целеуказания и цифрового управления боем. В качестве показательного примера он привёл практику США, где ведущих специалистов в области информационных технологий уже интегрируют в военные структуры для разработки решений на основе искусственного интеллекта и беспилотных платформ.

При этом политолог допустил, что отдельные мобилизационные механизмы могут применяться для формирования резервов или охраны тыловых объектов. Однако полноценная вторая волна мобилизации, по его убеждению, без глубокой реформы всей системы управления не способна переломить ситуацию.

«Не в людях сейчас дело. Мы не в начале 20-го века, когда количество штыков предопределяло исход боя. Мы в той точке, когда 10 интеллектуально развитых людей могут организовать оборону и наступление лучше, чем тысяча необученных солдат», — резюмировал Живов.

