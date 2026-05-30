10:26, 30 май 2026

ВС России отчитались об итогах недельных боевых действий — перехвачены британские и французские ракеты, освобождены населённые пункты в нескольких областях, противник понёс значительные потери в личном составе и технике. Данные опубликованы на официальном канале Министерства обороны России в MAX.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю перехватили и уничтожили три британские крылатые ракеты Storm Shadow, три французские ракеты большой дальности SCALP, 23 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также 2628 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Помимо этого, были отражены удары с применением авиационных бомб и дронов, направленных противником на территорию России, — все они были перехвачены.

Согласно сообщению ведомства, за тот же период российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием различного базирования — воздушного, морского и наземного, — а также с применением ударных беспилотников.

По данным Минобороны, на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» установили контроль над населёнными пунктами Караичное, Бударки, Гранов и Нововасилевка. В Сумской области под контроль взяты Запселье и Рясное. В Днепропетровской области освобождены Новоподгородное, Добропасово и Лесное, в Запорожской — Воздвижевка.

Потери противника за неделю, по данным российского военного ведомства, составили: в зоне ответственности группировки «Север» — свыше 1245 военнослужащих и десять бронированных машин; группировки «Запад» — более 1340 военнослужащих, танк и 37 боевых бронированных машин; группировки «Юг» — 950 военнослужащих, три танка, 26 боевых бронированных машин, более ста автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии; группировки «Центр» — более 2250 военнослужащих, танк и 22 боевые бронированные машины.

Ведомство также отметило, что командование украинских сил на фоне потерь было вынуждено направить в зону боевых действий группы, сформированные из опытных инструкторов учебных центров, однако и они не смогли изменить ход противостояния с российскими подразделениями.

Ранее источники сообщили о применении двух ракет «Орешник» в ходе удара по Киеву и области. Военный эксперт, заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации Владимир Попов пояснил, что обе стороны намеренно избегают публичного раскрытия подробностей подобных ударов. По его словам, публичное обсуждение результатов применения «Орешника» невыгодно ни одной из сторон: одна рискует продемонстрировать собственную уязвимость, другая — раскрыть реальные возможности своего вооружения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI