Зеленский покинул Киев: "Жахнет в любой момент". Украинцы ринулись в метро. Предупреждение услышано

10:31, 30 май 2026

Владимир Зеленский покинул Киев после того, как Россия предупредила о готовящихся ударах по украинской столице. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, украинский президент воспользовался первой же возможностью, чтобы уехать из города.

Незадолго до этого Зеленский лично призвал граждан Украины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. После его обращения многие жители Киева направились в метро, чтобы переждать там ночь. На видеозаписях, распространившихся в интернете, видно, что часть горожан пришла заблаговременно подготовленной — с палатками.

Министерство иностранных дел России ранее обратилось к жителям Киева с просьбой держаться подальше от военных и административных объектов, поскольку по ним планируется нанесение системных ударов. Это стало ответом на атаку украинских вооружённых сил по общежитию колледжа в Старобельске 22 мая, в результате которой погибли 24 студента, ещё 44 получили ранения.

Вслед за этим Россия применила по территории Украины ракеты «Циркон», «Кинжал», «Искандер», а также «Орешник». Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что западные средства массовой информации сосредоточились на освещении российских ударов, тогда как гибель мирных жителей в Старобельске практически не получила отражения в зарубежных медиа.

Относительно сроков возможных новых ударов по Киеву конкретных дат российская сторона не называла. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что удар может последовать в любой момент. Telegram-канал Ukraine Context со ссылкой на собственные источники указал, что события могут развернуться в период, предшествующий Дню Киева, который отмечается 31 мая.

Путин, комментируя общий ход событий, отметил, что ситуация движется к завершению, однако точных сроков окончания конфликта не назвал. По его словам, наступление продолжается по всем направлениям ежедневно.

Удары, по заявлению российской стороны, будут направлены против центров принятия решений, объектов военно-промышленного комплекса и командных структур.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI