Началось! Япония срочно перебрасывает армию к России: Войска меньше чем в 20 км. Заявление о "втором фронте"

10:36, 30 май 2026

Японское правительство направляет дополнительные силы на остров Хоккайдо, расположенный менее чем в 20 км от российских границ. Министр обороны страны назвал это необходимостью. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе заметно обострилась. Британская газета Daily Express опубликовала материал, в котором говорится о переброске японских войск в непосредственную близость от российской границы. По данным издания, речь идёт об острове Хоккайдо — он находится менее чем в 20 км от Курильских островов, принадлежащих России.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что срочное наращивание военного присутствия на Хоккайдо продиктовано возросшей активностью России в регионе, а также углублением её военного сотрудничества с Китаем. Решение принято правительством премьера Санаэ Такаити.

Японская сторона также выражает обеспокоенность в связи с возможным открытием второго фронта на Дальнем Востоке. В качестве аргумента приводится размещение Россией на Курильских островах истребителей Су-35 и противокорабельных ракетных комплексов. Кроме того, по японским данным, Россия расширила базу атомных подводных лодок на Камчатке и рассматривает возможность создания специального подразделения для подводных операций в составе Тихоокеанского флота.

Укрепление российских позиций на Курилах происходит на фоне того, что Токио не признаёт принадлежность этих островов России. Япония регулярно проводит военные учения вблизи Курил и размещает в этом районе вооружения западного производства.

Параллельно правительство Такаити развивает военное взаимодействие с Украиной. Впервые в истории страны японские офицеры будут направлены в штаб НАТО по Украине, расположенный в немецком Висбадене. В их задачи войдёт координация поставок вооружения и организация подготовки украинских военнослужащих.

Следует отметить, что между Россией и Японией по сей день не заключён мирный договор по итогам Второй мировой войны. Этот фактор остаётся существенным элементом двусторонних отношений. Правительство Такаити при этом заявляет о намерении пересмотреть послевоенную Конституцию страны, в том числе её пацифистские положения.

Зеленский покинул Киев: "Жахнет в любой момент". Украинцы ринулись в метро. Предупреждение услышано

Зеленский покинул Киев: "Жахнет в любой момент". Украинцы ринулись в метро. Предупреждение услышано
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
