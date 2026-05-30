"Завалите": Ну всё, терпение лопнуло. На вой из Румынии жёстко ответил Медведев. Оторопели даже в НАТО

10:44, 30 май 2026

Зампред Совбеза России жёстко отреагировал на обвинения Бухареста и западных чиновников в адрес Москвы после падения беспилотника на жилой дом в Галаце.

Дрон упал на крышу многоэтажки в румынском Галаце — и этого хватило, чтобы запустить цепную реакцию обвинений в адрес России со стороны Бухареста, Брюсселя и натовских структур. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на эти заявления развёрнутым комментарием.

Румыния отреагировала на инцидент оперативно: Москву тут же объявили виновной в «агрессии», а генеральный консул России в Констанце получил статус персоны нон-грата. Консульство закрыто. Генеральный секретарь НАТО Рютте назвал произошедшее «безрассудным поведением» российской стороны и анонсировал созыв экстренного заседания альянса. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Россия пересекла очередную черту.

Медведев указал, что вопрос о принадлежности беспилотника действительно требует выяснения — однако это, по его словам, не меняет общей картины. Он напомнил, что государства Европейского союза являются непосредственными участниками вооружённого противостояния с Россией, и этот факт, по его оценке, уже не оспаривается ни одной из сторон.

По словам Медведева, европейские беспилотники, комплектующие к ним, иные виды вооружений и разведывательные данные ежедневно задействуются в ударах по российской территории. Он указал, что в результате подобных действий повреждаются жилые здания и гибнут мирные жители. Ответственность за это, включая теракт в Старобельске, Медведев возложил на руководителей ряда европейских государств и структур, перечислив их поимённо.

Зампред Совбеза предупредил, что происходящее будет продолжаться и что граждане стран Евросоюза, как жители государств, вовлечённых в вооружённый конфликт, не смогут чувствовать себя в безопасности. Особо он выделил территории, где расположены предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов.

Представители НАТО, весь день выступавшие с заявлениями, публично на слова Медведева не отреагировали.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
