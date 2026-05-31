Эвакуация из Киева - скоро из города поедут колонны: Неминуемый исход пообещал ветеран СВО

11:31, 31 май 2026

Российские вооружённые силы нанесли удар по Киеву и Киевской области, применив ракету «Орешник». МИД России предупредил об эвакуации дипломатов, а депутат Госсовета Татарстана и ветеран СВО Эдуард Шарафиев заявил о неизбежных колоннах беженцев из украинской столицы.

Вооружённые силы России нанесли удар по Киеву и Киевской области в ответ на действия украинских военных в Старобельске. В ходе атаки был применён «Орешник» — уже третий раз за всё время проведения специальной военной операции. Об этом сообщают российские официальные лица и военные эксперты.

Министерство иностранных дел России предупредило, что удары по центрам принятия решений, объектам производства беспилотников и командным структурам противника отныне будут носить регулярный и системный характер. Кроме того, ведомство рекомендовало третьим странам рассмотреть возможность эвакуации дипломатических миссий из Киева.

Депутат Госсовета Республики Татарстан, ветеран СВО Эдуард Шарафиев в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград высказал мнение, что продолжение подобных ударов приведёт к массовому исходу жителей из украинской столицы. По его словам, появление эвакуационных колонн на выездах из города — вопрос времени.

«Наше дело — предупредить. После того как такие удары будут продолжены, мы увидим колонны на выезде из Киева. Они неизбежны», — заявил Шарафиев, добавив, что рассчитывает на организованную эвакуацию мирного населения.

Парламентарий также отметил, что переход к интенсивным ударам был необходим, поскольку, по его словам, жизнь в Киеве до последнего времени оставалась относительно спокойной.

«Многие слишком хорошо устроились в Киеве, живут праздной жизнью, ни в чём себе не отказывая», — сказал он.

Шарафиев указал, что часть жителей, по всей видимости, не восприняла заявления российского МИД всерьёз, однако подчеркнул: предупреждение не является попыткой запугивания.

Депутат также напомнил, что численность населения Киева с началом специальной военной операции уже существенно сократилась — значительная часть граждан покинула Украину в первые недели конфликта. По его предположению, среди остающихся в городе — преимущественно те, кто так или иначе связан с обеспечением деятельности действующих украинских властей.

Философ Александр Дугин в своём Telegram-канале высказал более критическую оценку первого удара. По его мнению, с военной точки зрения операция могла быть успешной, однако в символическом отношении результат оказался недостаточным. Дугин считает необходимым публиковать спутниковые снимки последствий атак, чтобы общество получало наглядное подтверждение реальных результатов. Без этого, по его словам, действия воспринимаются как нерешительные — и внутри страны сохраняется ощущение, что ответ на произошедшее в Старобельске оказался недостаточно жёстким.

Параллельно военный корреспондент Александр Коц опубликовал материалы из Старобельска, где в результате украинской атаки погибли дети. На видео, которое распространил журналист, зафиксирован процесс опознания тел в морге с участием родственников. Коц провёл параллель с событиями в Беслане в сентябре 2004 года, очевидцем которых он был лично, — тогда родители опознавали останки детей в аналогичных обстоятельствах.

Журналист выразил позицию о необходимости жёсткого ответа на гибель мирных жителей, в том числе детей, назвав произошедшее в Старобельске зверством и призвав действовать без ограничений в отношении тех, кого он считает ответственными за подобные атаки.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
