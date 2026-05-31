Главком ВСУ Сырский лично прибыл на Константиновское направление, однако остановить развитие событий не удалось. Российские войска завершили окружение украинских подразделений в южной части города, на Межевском направлении взяли Новоподгороднее, а в Южном секторе перехватили инициативу у наступающих колонн противника.

На Константиновском направлении в последние недели произошли события, которые украинское командование характеризует как одни из наиболее тяжёлых за последние шесть месяцев. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично выехал в один из штабов на этом участке фронта, чтобы разработать план стабилизации обороны. Об этом сообщила Банковая. Тем не менее, по имеющимся данным, реализовать намеченные меры в полном объёме не удалось. О ходе боёв сообщает полковник Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк.

По его оценке, Константиновское направление приобрело статус ключевого участка фронта. Украинское командование демонстрирует признаки неспособности оперативно реагировать на стремительно меняющуюся обстановку в городе и на флангах.

Российские подразделения задействовали тактику малых пехотных групп, последовательно введя два эшелона штурмовых сил со стороны Ильиновки. Задача первого эшелона состояла в скрытном занятии наиболее устойчивых строений в городской черте — для перехвата маршрутов передвижения украинской пехоты и подавления работы операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Второй эшелон был ориентирован на изоляцию украинского гарнизона в центральном и юго-западном секторах Константиновки.

По имеющимся данным, обе группировки выполнили поставленные задачи. Количество украинских беспилотников в городе существенно сократилось. Несмотря на то что российским БПЛА приходится преодолевать значительно большее расстояние до района боёв по сравнению с украинскими аналогами, российская сторона, по оценке Антонюка, сохраняет господство в воздушном пространстве над Константиновкой.

В оборонительных порядках украинских войск зафиксированы разрывы, через которые и осуществлялось проникновение второго эшелона штурмовых групп. Несмотря на наличие в городе резерва личного состава ВСУ, его переброска к назначенным рубежам блокируется внезапными засадами. Пройдя от Ильиновки через промышленную зону в центре города и форсировав Казённый Торец, российские штурмовые группы второго эшелона замкнули кольцо вокруг украинских подразделений в южной части Константиновки.

Украинское командование предпринимало попытки стабилизировать оборону на западном берегу Кривого Торца посредством контратак и артиллерийских обстрелов утраченных позиций. Однако российские подразделения заняли оборонительные позиции в зданиях промышленных предприятий, которые обеспечивают надёжную защиту от воздействия артиллерии и беспилотников.

Оперативная обстановка складывается не в пользу украинской стороны: российская пехота продолжает наращивать присутствие в городе высокими темпами. Генеральный штаб Украины, по поступающим сведениям, распорядился об отводе войск, однако лишь малыми подразделениями — чтобы не допустить дополнительных потерь в и без того критической ситуации. Антонюк указывает, что украинскому командованию неизбежно придётся рассматривать вариант вывода сил из южной части Константиновки.

На стыке Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики, на Межевском направлении, российским войскам удалось установить контроль над Новоподгородним — населённым пунктом, за который бои не прекращались на протяжении почти полугода. По словам Антонюка, обе стороны заявляли об успехах на этом участке. Примечательно, что ещё в декабре 2025 года российские подразделения предпринимали попытку занять этот населённый пункт, однако удержать его тогда не удалось ввиду отсутствия результативного продвижения на соседних направлениях. На этот раз ситуация сложилась иначе: основные силы ВСУ были сосредоточены на сдерживании российского наступления в районах Гришино и Новопавловки, что, по оценке аналитиков, и способствовало успеху на Межевском направлении.

В Южном секторе ВСУ приступили к широко анонсированному наступлению. Несмотря на интенсивные публикации в подконтрольных украинской стороне средствах массовой информации о колоннах техники, выдвинувшихся в атаку, первые ударные группировки оказались относительно небольшими по численности — на это обращает внимание Антонюк. Боевые столкновения развернулись вблизи населённых пунктов Поддубное и Зелёный Гай. Украинская сторона сделала ставку преимущественно на механизированные штурмы. ГШУ считает эту тактику оправданной: по его оценке, действия пехотой на относительно открытой местности повлекли бы ещё более высокие потери.

В ответ российские войска форсировали реку Волчья, после чего внезапной атакой взяли под контроль населённый пункт Лесное. Антонюк указывает: дальнейшее продвижение российских сил от Лесного в западном или восточном направлении создаст угрозу оперативного окружения наступающих украинских подразделений. Таким образом, успех наступления ВСУ будет целиком определяться способностью украинских сил в кратчайшие сроки восстановить линию фронта в районе этого населённого пункта. Украинское командование расценивает обстановку на данных направлениях как одну из наиболее тяжёлых за последние полгода. При этом, по оценке Антонюка, рассчитывать на быстрые прорывы фронта не приходится: масштаб текущих операций ВСУ свидетельствует о том, что даже при максимальной концентрации сил на отдельных участках добиться значимых изменений линии соприкосновения не представляется возможным.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI