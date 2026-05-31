Слиты сценарий и время начала войны Киева и Минска. ВСУ пошли в атаку. "Россия перешла красную линию": Впервые пробит энергоблок АЭС

11:48, 31 май 2026

На нескольких участках линии соприкосновения фиксируется активизация боевых действий. Российские войска закрепляются на Сумском направлении, украинская сторона атаковала Запорожскую атомную электростанцию, а в Румынии упал беспилотник — в тот самый день, когда Бухарест готовился подписать крупный оборонный контракт. Об этих и других событиях сообщают военные источники, официальные лица и тематические ресурсы по состоянию на 29–30 мая.

Сумское направление: бои по всей линии границы

Наступление российской армии на Сумском направлении охватывает всю протяжённость государственной границы. На южном фланге после продолжительных боёв под контроль российских сил перешло село Рясное. По описанию полковника Сил специальных операций ВСУ Владимира Антонюка, населённый пункт окружён небольшими реками и прудами, что делало его сложным объектом для штурма: атаковать можно было только с севера. Для взятия позиции применялась тактика планомерной изоляции украинского гарнизона с использованием дронов для огневой поддержки и последующим выходом пехоты на штурм.

В настоящее время в лесных массивах между Рясным, Таратутиным и Новодмитровкой проводятся зачистки. По оценке Антонюка, это позволит развить наступление на Краснополье и создаст дополнительное давление на оборону украинских сил в Сумской области.

На северном фланге украинские подразделения предпринимают попытки сдержать продвижение российских сил в районе Мирополья. Местность здесь менее лесистая по сравнению с Краснопольским участком. Характер рельефа определяется крутыми излучинами реки Псёл и значительными перепадами высот по её берегам. Российская артиллерия располагает позициями на господствующих высотах в районе Горналя, обеспечивающих хороший обзор.

На протяжении двух месяцев украинские силы последовательно отходили от одной речной излучины к следующей. Это поставило под угрозу удержание транспортного узла — населённого пункта Великая Рыбица. Его потеря открыла бы российским войскам возможность зайти в Большой Сумской лес с восточного направления. В связи с этим Генеральный штаб ВСУ был вынужден перебросить подразделения 225-го отдельного штурмового полка и 80-й десантно-штурмовой бригады с южных участков фронта.

Два направления и особенности штурмов

Российские войска развивают наступление преимущественно из района Гришино по двум направлениям. На западе — планомерное продвижение вдоль реки Гришенки: заняты позиции в Василёвке, ведётся атака на Мирное с обходом южных рубежей украинской обороны. На севере войска вышли к окраинам Шевченко, однако дальнейшее продвижение существенно затруднено. Причина — плотные инженерные заграждения, требующие преодоления в лоб, а также хорошо замаскированные позиции украинских подразделений в лесополосах.

По словам Антонюка, взятие каждой такой позиции требует длительной артиллерийской подготовки и применения беспилотников. Украинское командование отдаёт приказы на немедленные контратаки при любой потере укреплённых точек на этом участке, что исключает возможность скрытного манёвра.

На обоих направлениях фиксируется нехватка личного состава у украинской стороны. Для решения этой проблемы украинские власти в том числе расширяют контрактную службу для женщин, однако, по оценке источников, это повлекло рост числа случаев связанных с домогательствами, что негативно сказывается на ситуации в войсках.

Удар по ЗАЭС и дрон в Румынии

29–30 мая украинские беспилотники атаковали ряд регионов России. Один из резонансных ударов пришёлся по зданию машинного блока энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что в стене энергоблока образовалось сквозное отверстие, при этом основное оборудование не повреждено. По его словам, это первая целенаправленная атака на основные конструкции станции: беспилотник управлялся по оптоволоконному каналу, что исключает случайность попадания.

В тот же период беспилотник упал в румынском городе Галац. Местные власти, не дожидаясь результатов технической экспертизы, заявили, что речь идёт об аппарате типа «Герань-2». Ряд украинских ресурсов расценил произошедшее как основание для применения статьи 5 Устава НАТО, хотя другие допустили лишь возможность консультаций по статье 4.

Блогер Стас Васильев («Стай Ай, Как Просто») обратил внимание на совпадение по времени: 29 мая являлось последним днём для подписания Румынией европейского оборонного контракта в рамках программы SAFE. Бухарест планировал закупить у Франции зенитные комплексы «Мистраль» и разведывательные беспилотники у немецкой компании Quantum Systems — поставщика беспилотников для украинской армии. В стране звучала критика в связи с высокой стоимостью контракта, а немецкий концерн Rheinmetall обвиняли в завышении цен на 30%. Тем не менее в тот же день, когда упал беспилотник, исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Болажан объявил о подписании контракта в ближайшие часы. Документ был подписан.

На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО воспринять всерьёз высказывание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что жители европейских стран — как граждане государств, участвующих в конфликте, — более не могут рассчитывать на спокойную жизнь. Медведев сделал это заявление в связи с падением беспилотника на жилой дом в Румынии, особо указав на территории, где расположены предприятия по производству беспилотников для украинской стороны.

Сценарий белорусского фронта

В украинских медиа и среди военных блогеров, в том числе оппозиционных, распространился сценарий возможного открытия белорусского фронта. Источники утверждают, что Киев рассматривает вариант удара по приграничным с Белоруссией районам с целью переброски части российских бригад с Донецкого направления.

Согласно описываемому сценарию, в качестве повода предполагается использование инцидента с беспилотниками, якобы залетающими с территории Белоруссии, — при этом допускается, что такой инцидент может быть инсценирован. После этого украинская сторона наносит «превентивный» удар, в частности по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в 34 километрах от украинской границы и являющемуся значимым для белорусского бюджета объектом. Российская сторона, по этому расчёту, будет вынуждена перебросить к белорусской границе до 300 тысяч военнослужащих.

Авторы сценария указывают, что густые леса в этом районе ограничивают возможности применения беспилотников, и проводят параллель с Суджой. С визитом в Киев, по имеющимся сведениям, незадолго до этого прибывала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская — украинские ресурсы связывают этот визит с возможной подготовкой к реализации описанного сценария. Официальных подтверждений этим версиям со стороны украинских или белорусских властей не поступало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI