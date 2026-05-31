11:55, 31 май 2026

Украинское командование экстренно перебрасывает подразделения в Сумскую область после значительных потерь на этом участке фронта. Об этом сообщают источники РИА Новости в силовых структурах.

Согласно информации источника, на фоне серьёзных потерь в Сумской области командование ВСУ направляет туда 27-й отдельный полк Национальной гвардии Украины, ранее дислоцировавшийся в Черниговской области. Помимо этого, в зону боевых действий переводятся подразделения из тыловых районов и личный состав учебных центров.

Данный участок фронта находится в зоне ответственности российской группировки войск «Север». По данным Министерства обороны России, только за одну ночь артиллерия «Севера» уничтожила свыше 50 украинских военных, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, 19 единиц бронированной и автомобильной техники, пять 120-миллиметровых миномётов, а также три радиоэлектронные станции.

За прошедшую неделю потери украинской стороны на этом направлении, по информации российского военного ведомства, превысили 1245 военнослужащих, десять бронемашин и более ста единиц автотранспорта.

Военный корреспондент Александр Сладков сообщает о двух волнах российского штурма Константиновки, уточняя, что украинская группировка в южной части города рискует оказаться в окружении.

Тем временем на Западе звучат резкие оценки происходящего. Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, публикующий свои суждения в социальных сетях, утверждает, что Зеленский и НАТО, по его словам, оказались в крайне тяжёлом положении и продолжают провоцировать эскалацию конфликта с Россией. По его мнению, британская разведка MI6 организует операции под «чужим флагом», приписывая атаки беспилотников российской стороне. Шмитц также считает, что ряд западных лидеров, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, используют нагнетание напряжённости вокруг конфликта в собственных политических целях.

На этом фоне Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на жилой дом в городе Галац — двое граждан получили ранения. Румынские власти возложили ответственность за инцидент на Россию, однако никаких доказательств представлено не было. Примечательно, что румынские военные вели дрон с помощью радиолокационных систем, но так и не предприняли попытки его перехватить.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI