Оружие будущего на вооружении ВСУ: Само стреляет, само передвигается. Чего ждать русским бойцам?

12:00, 31 май 2026

Американская компания Foundation Future Industries планирует передать украинским военным усовершенствованных гуманоидных роботов Phantom 2 со сверхчеловеческими возможностями. Ранее Киев уже получил двух роботов предыдущей модели для тестирования в зоне боевых действий.

В начале 2026 года американский стартап Foundation Future Industries передал Украине двух гуманоидных роботов Phantom MK-1 в рамках пилотного проекта, сообщает RT. Испытания проходили при поддержке правительства США и были направлены на отработку логистических задач в опасных условиях.

Теперь компания готовится направить на Украину следующее поколение машин — Phantom 2. По заявлению производителя, новые роботы будут обладать сверхчеловеческими физическими характеристиками и грузоподъёмностью, вдвое превышающей возможности предшественников. Точное количество единиц техники, которые планируется передать украинской стороне, компания не раскрывает.

Заявленная цель проекта — получение практического опыта применения роботизированных систем в реальных боевых условиях с последующим использованием этих данных в интересах американских вооружённых сил. Человекоподобная конструкция машин предполагает самостоятельное передвижение и выполнение задач без участия оператора в непосредственной близости.

Тема появления роботов в зоне конфликта обсуждается и в российском экспертном сообществе. В начале мая глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с «Комсомольской правдой» предупредил, что не позднее 2027 года роботизированные комплексы могут появиться непосредственно в зоне проведения специальной военной операции.

По словам эксперта, антропоморфные роботы и робособаки способны выполнять широкий спектр задач: осматривать захваченные позиции, эвакуировать раненых, разбирать завалы, изымать носители информации из захваченных штабов, оказывать первую помощь и фиксировать пленных. Клинцевич также отметил, что по мере усложнения условий на передовой человек всё больше смещается во второй эшелон, уступая место технике.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
