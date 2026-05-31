12:06, 31 май 2026

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев заявил, что вывод из строя очистных сооружений украинской столицы способен повлечь гуманитарную катастрофу. Тем временем украинские мониторинговые ресурсы фиксируют повышенную активность российских разведывательных беспилотников над несколькими регионами страны.

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев публично указал на главную инфраструктурную уязвимость украинской столицы. По его словам, речь идёт не о мостах через Днепр и не об энергетических объектах, а о Бортнической станции аэрации — основных очистных сооружениях Киева. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, в том числе канал политолога Алексея Живова.

Золотарев пояснил, что удары по мостам через Днепр болезненны, однако не критичны для жизнедеятельности города. Мост, по его словам, можно объехать, восстановить или организовать временную переправу. Иная ситуация с очистными сооружениями: вся канализационная инфраструктура миллионного города завязана на единую систему, и её повреждение означало бы полный коллапс — отсутствие воды и канализации для всех жителей столицы.

— Очистные сооружения — это точка уязвимости Киева, поскольку это чревато гуманитарной катастрофой, — заявил политтехнолог.

Он также добавил, что, по его оценке, в Кремле это обстоятельство хорошо понимают.

Со своей стороны политолог Алексей Живов в своём Telegram-канале обратил внимание на то, что предупреждение российского МИД в адрес Киева было озвучено почти неделю назад, однако украинская столица продолжает функционировать в штатном режиме. При этом украинские вооружённые формирования продолжают наносить удары по российским регионам. Живов высказал мнение, что вместо публичных угроз в адрес Киева более эффективным шагом стала бы массированная атака на топливную инфраструктуру противника в радиусе ста километров от линии соприкосновения.

— Может быть, лучше вместо ударов страшными угрозами по Киеву стоило взять тысячу «Гераней» и уничтожить все заправки на Украине в радиусе ста километров от фронтов. Вполне симметричный ответ, — написал он.

На фоне этих высказываний координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале сообщил, что за последние сутки украинские информационные ресурсы и мониторинговые каналы зафиксировали повышенную активность российских разведывательных беспилотников сразу над несколькими регионами страны. В числе территорий, над которыми чаще всего отмечалось присутствие БПЛА, называются Киев и Киевская область, южные районы Житомирской области, Ровенская область в районе Дубно, Львовская и Ивано-Франковская области, а также Днепропетровская область — в частности, районы Павлограда и Днепропетровска.

По словам Лебедева, сам по себе факт появления разведывательных беспилотников не свидетельствует о неизбежном ударе по конкретным объектам. Вместе с тем, по его оценке, в ходе нынешней кампании российская сторона систематически применяет определённую последовательность действий: сначала ведётся разведка и уточнение целей, затем анализируется работа системы противовоздушной обороны, и лишь после этого наносятся удары. Именно поэтому, подчеркнул Лебедев, повышенная активность разведывательных БПЛА традиционно расценивается как один из признаков подготовки последующих операций.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI