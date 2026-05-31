12:15, 31 май 2026

30 мая Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по территории России, охвативший сразу 13 субъектов федерации. Министерство обороны России зафиксировало атаку и сообщило об уничтожении десятков БПЛА. Параллельно в нескольких регионах были зафиксированы пожары и разрушения.

30 мая украинские беспилотники одновременно вошли в воздушное пространство тринадцати российских регионов. Министерство обороны России квалифицировало произошедшее как массированную атаку. Только над Ростовской областью было перехвачено и уничтожено около пятидесяти дронов. Тем не менее часть ударов достигла цели.

В Таганроге один из беспилотников попал в жилой дом — двое мирных жителей получили ранения. В городском порту вспыхнули танкер и резервуар с горючим. По данным ведомств, утечки мазута удалось избежать, возгорание было ликвидировано. В Армавире удар пришёлся по объекту «Южной нефтяной компании»: на территории нефтебазы загорелись ёмкости с топливом. Пожар был оперативно локализован, сведений о пострадавших не поступало. В Матвеево-Курганском районе обломки упавшего беспилотника спровоцировали возгорание газовой трубы, однако жертв также удалось избежать.

Кроме того, над Тульской областью средствами противовоздушной обороны было сбито шесть дронов. Над Ульяновской — два. Один из них рухнул на территорию промышленной зоны. Сообщений о пострадавших из этих регионов не поступало. Всего за ночь украинская сторона задействовала, по имеющимся данным, 127 беспилотников.

Токио перебрасывает силы на Хоккайдо

На фоне продолжающихся обвинений со стороны НАТО в адрес России в связи с инцидентом над Румынией, обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе приобрела новое измерение. Британское издание Daily Express сообщило о переброске японских воинских подразделений к границам с Россией. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми официально заявил о необходимости срочного укрепления обороноспособности острова Хоккайдо. Воинские подразделения уже передислоцируются на остров, который отделён от российской территории менее чем двадцатью километрами.

В качестве обоснования Токио указывает на усиление военной активности России и расширение её взаимодействия с Китаем. Японская сторона выражает обеспокоенность возможным открытием так называемого второго фронта на Дальнем Востоке, указывая на присутствие российских истребителей Су-35 на Курилах, наличие противокорабельных ракетных комплексов и наращивание инфраструктуры атомных подводных лодок на Камчатке.

При этом следует зафиксировать ряд конкретных действий японской стороны. Токио не признаёт суверенитет России над Курильскими островами. Японские вооружённые силы регулярно проводят учения вблизи российских рубежей. В непосредственной близости от Курил размещено западное вооружение. Впервые в истории японские офицеры были направлены в штаб НАТО в Висбадене для координации поставок оружия украинской стороне и подготовки её военнослужащих.

Правительство премьера Санаэ Такаити последовательно добивается пересмотра послевоенной конституции страны и отказа от закреплённых в ней пацифистских норм. Курс на создание полноценных вооружённых сил и получение права на проведение боевых операций предполагает наличие внешней угрозы в качестве обоснования.

Путин ответил на заявления Литвы

На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан президент России Владимир Путин прокомментировал недавние высказывания литовской стороны, которая допускала удары по Калининграду и уничтожение российских средств противовоздушной обороны и ракетной инфраструктуры. Путин заявил, что Россия располагает всеми необходимыми средствами для полного уничтожения тех, кто попытается осуществить подобные действия. Президент также подчеркнул, что Москва не выдвигала и не выдвигает угроз в адрес европейских государств, однако любая агрессия со стороны ЕС получит соответствующий ответ.

Малофеев о замалчивании слова «русский»

Отдельного внимания в информационной повестке удостоилось заявление учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Поводом послужили слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, произнесённые в ходе встречи с Путиным. Токаев охарактеризовал деятельность российского президента как выполнение «судьбоносной миссии для русского народа и Российского государства».

По наблюдению Малофеева, большинство российских средств массовой информации при цитировании этих слов намеренно исключили упоминание «русского народа», заменив его обтекаемыми формулировками: «миссия для РФ», «значение для России», «миссия для Российского государства». Лишь два издания — «Царьград» и «Российская газета» — привели исходную цитату без изменений.

Малофеев расценил это как проявление устойчивой редакционной практики, при которой слово «русский» систематически вытесняется из публичного пространства. По его словам, телеканал «Царьград» на протяжении всех одиннадцати лет своей работы придерживается позиции, согласно которой понятие «русский народ» не подлежит замене нейтральными или обобщёнными определениями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI