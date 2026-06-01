Сводка с фронтов СВО 1 июня: Неприятная новость. Сделан внезапный рывок. Что на Гуляйпольском направлении

11:15, 01 июн 2026

Российские войска вышли к восточным окраинам населённого пункта Любицкое на Гуляйпольском направлении. Об этом сообщают телеграм-канал «Два майора» и военный блогер Юрий Подоляка. Продвижение зафиксировано после занятия Воздвижевки и закрепления позиций в Рождественском. Одновременно боевая активность фиксируется на нескольких участках фронта — от Сумской области до Запорожья.

Север: продвижение на одиннадцати участках

На Сумском направлении войска группы «Север» ведут наступательные действия сразу на одиннадцати участках. Продвижение составляет до 400 метров. Стрелковые столкновения продолжаются в Иволжанском и Писаревке, а также в прилегающих районах. В Краснопольском районе боевые действия разворачиваются между населёнными пунктами Лесное и Таратутино.

На Харьковском направлении также отмечаются тактические изменения — на Волчанском участке. Боестолкновения фиксируются в селе Охримовка и в лесных массивах Волчанского района. Обстановка остаётся напряжённой.

По данным канала «Два майора», российские подразделения предпринимают попытки охватить Красный Лиман с севера — со стороны Ставков. Боевые действия на подступах к городу продолжаются на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, источник сообщает об активизации действий на Святогорском направлении.

Донбасс: удары по логистике и бои у Долгой Балки

На Константиновском направлении российские силы продолжают применять фугасные авиабомбы для поражения логистической инфраструктуры и позиций противника. Это вынуждает украинские войска перераспределять имеющиеся силы и ресурсы.

Отдельного внимания заслуживает обстановка юго-западнее Долгой Балки. Растягивание линии обороны способно снизить плотность применения беспилотных летательных аппаратов на этом участке, что, в свою очередь, создаёт условия для активизации российских подразделений.

Согласно сообщению канала «Два майора», группировка «Восток» продвигается в глубину обороны противника северо-западнее Александрограда в Днепропетровской области — в лесном массиве за рекой Волчья. Там продолжается закрепление и расширение плацдарма севернее реки. На востоке Запорожской области фиксируется вклинение в оборону в районе Комсомольского, обозначенного на современных картах как Гуляйпольское.

Любицкое: что означает выход на окраины

После освобождения Воздвижевки и укрепления позиций в Рождественском подразделения группировки «Восток» вышли к восточным окраинам Любицкого. Военный блогер Юрий Подоляка расценивает это как существенное изменение оперативной обстановки на данном участке фронта.

По его оценке, Любицкое до недавнего времени являлось важным логистическим узлом противника на этом участке. Подоляка также указывает на прорыв последней линии обороны, прикрывавшей Орехов с востока — по реке Верхняя Терса. Эта линия, по его словам, была спешно возведена в конце прошлой осени и в течение зимы текущего года.

«Выход наших частей на Любицкое для противника крайне неприятная новость. По сути, с потерей этого узла обороны, а также прорыва его последней линии обороны, прикрывающей Орехов с востока, начинаются бои по окружению Ореховской группировки противника», — цитирует блогер собственную оценку, добавляя, что российские войска пока вышли лишь к восточным окраинам населённого пункта и говорить о его занятии преждевременно.

Управление и командные пункты

Телеграм-канал «Военная хроника» поднимает вопрос о том, насколько результативны удары по командному составу и объектам управления противника без физического устранения политического руководства Украины. Авторы канала указывают, что поражение командных пунктов и вывод из строя офицерского состава способны существенно затруднить принятие оперативных решений и снизить боеспособность подразделений.

Вместе с тем отмечается, что современные армии, как правило, располагают многоуровневыми системами управления и связи. Дублирование функций и применение мобильных командных пунктов позволяют сохранять управляемость даже при потерях на командном уровне. Кроме того, подобные действия могут вынудить противника усилить охрану пунктов управления и скорректировать тактику ведения боя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2