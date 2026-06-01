Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Главное за ночь и утро 1 июня: Константиновка на грани "котла", "200-х" генералов вывозят в Жешув, что прогремело утром 31 мая?

Главное за ночь и утро 1 июня: Константиновка на грани "котла", "200-х" генералов вывозят в Жешув, что прогремело утром 31 мая?

11:21, 01 июн 2026

Российские штурмовые группы берут украинский гарнизон в кольцо, среди уничтоженных иностранных военных называют граждан Германии и Великобритании, а в Днепропетровске утром 31 мая прогремели мощные взрывы.

Утром 1 июня картина на нескольких ключевых участках боевых действий заметно обострилась. По данным военных источников, оперативным сводкам и публикациям в социальных сетях, сразу несколько направлений демонстрируют признаки нарастающего давления: под Константиновкой складывается угроза окружения украинских позиций, из зоны боёв поступают сведения о потерях среди иностранных военных, а воскресное утро в Днепропетровске началось со взрывов на фоне воздушной тревоги.

Константиновка: трасса перекрыта, гарнизон в кольце

Под Константиновкой разворачивается один из наиболее напряжённых эпизодов последних суток. По сведениям военных источников и показаниям захваченных в плен, российские силы сформировали малые штурмовые группы, которые взяли под огневой контроль трассу Константиновка — Дружковка и фактически отрезали украинский гарнизон от путей снабжения. Пленный полковник сообщил, что штурмовые волны скрытно рассредоточили личный состав по капитальным кварталам городской застройки и изолировали южные секторы обороны. Следствием этого стало сокращение числа украинских беспилотников, действующих в городе. Военные корреспонденты фиксируют продвижение по улицам и говорят об угрозе «котла»: маршруты отхода оказались под угрозой перекрытия.

Отставной полковник Аслан Нахушев при этом настаивает на том, что значительная часть сообщений о перекрытии трасс носит характер информационной провокации. По его данным, в мае на дороге было поражено лишь двенадцать транспортных средств, а за последние трое суток — один бензовоз. Тогда как ежедневно по этому маршруту проходят тысячи машин, в том числе несколько сотен цистерн. Нахушев считает, что главной причиной дефицита топлива в Крыму стал массовый отказ водителей выходить на рейсы под влиянием распространяемых сообщений о якобы неминуемой опасности.

Украинская сторона со своей позиции утверждает, что ВСУ установили огневой контроль над отдельным участком на территории ЛНР. В открытом доступе появились кадры, фиксирующие удары по бензовозам и гражданским автомобилям. Отдельного внимания заслуживают атаки дронов-камикадзе Hornet по пропускному пункту «Изварино», расположенному на значительном удалении от линии фронта, — это свидетельствует о серьёзных трудностях с контролем воздушного пространства.

Нахушев предупреждает: если приказ на отход и будет отдан, он с высокой вероятностью запоздает, что повлечёт за собой значительные потери личного состава.

Тела в Жешуве: кого уничтожили под Запорожьем и в Красном Лимане

Параллельно поступают сообщения о ликвидации иностранных военных на нескольких участках фронта. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает об уничтожении крупной и хорошо вооружённой группы иностранных граждан на подступах к позициям в Запорожской области. В числе погибших называют граждан Германии и Великобритании, рождённых в 2000–2003 годах. Часть из них формально числилась в составе украинских формирований — 113-й бригады территориальной обороны и батальона специального назначения, — однако, по имеющимся сведениям, фактически была переброшена в 3-й штурмовой батальон 425-го «Скала».

Помимо этого, источники сообщают о ликвидации в Красном Лимане специалиста с итальянским прошлым. Поступают также данные о серии потерь на Сумском и Купянском направлениях: среди погибших называют украинских десантников, а также граждан США и Белоруссии.

Координатор николаевского подполья сообщает, что удары наносились и по закрытым объектам, где располагались иностранные офицеры. После этих ударов, по имеющимся сведениям, убитых и раненых по железной дороге вывозили за пределы Украины — в польский Жешув.

Источники в силовых структурах расценивают происходящее как часть целенаправленных действий против военных специалистов высокой категории. Последствия этих событий, по их мнению, предстоит оценивать как в военном, так и в дипломатическом измерении.

Взрывы в Днепропетровске и слова Путина о переговорах

Утром в воскресенье, 31 мая, в Днепропетровске прогремели взрывы. Воздушная тревога сначала была объявлена на юго-востоке области, затем серия детонаций была зафиксирована непосредственно в городе.

На этом фоне президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением, в котором заявил, что российские войска наступают по всем направлениям. Уточнять конкретные сроки завершения конфликта он отказался, сославшись на условия активных боевых действий. По его словам, формального переговорного процесса в настоящее время не ведётся, однако отдельные контакты между сторонами сохраняются. Путин подчеркнул, что Россия к диалогу готова.

Президент также коснулся темы Минских соглашений, выразив мнение, что они изначально использовались для затягивания времени и наращивания украинского военного потенциала. Дополнительно он указал на необходимость укрепления системы противовоздушной обороны и сообщил о продолжающихся попытках ВСУ наносить удары по российской территории.

Военный эксперт Евгений Михайлов в ответ на заявления Путина выразил уверенность, что российский лидер располагает информацией, которую публично не раскрывает. По его оценке, западные партнёры и украинское руководство уже осознают возможный исход конфликта, а его завершение приближается. Военный обозреватель Юрий Котенок, в свою очередь, высказался за нанесение ударов без предварительного предупреждения и назвал в качестве приоритета поражение ключевых фигур военно-политического руководства противника.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Раненые генералы и иностранцы: ВС РФ ударили по ВСУ в районе Чабанки — что подверглось атаке в Одессе
Россия/мир
Раненые генералы и иностранцы: ВС РФ ударили по ВСУ в районе Чабанки — что подверглось атаке в Одессе
В МИД России раскрыли, сколько иностранных военных приехало на Украину
Россия/мир
В МИД России раскрыли, сколько иностранных военных приехало на Украину
Горят «гаражи», слышатся взрывы: В ночь на 6 сентября 2024 года русские ракеты навестили объекты ВСУ на огромной площади от Львова до Полтавы
Россия/мир
Горят «гаражи», слышатся взрывы: В ночь на 6 сентября 2024 года русские ракеты навестили объекты ВСУ на огромной площади от Львова до Полтавы
Русская армия стерла целую колонну ВСУ в Курской области — сожжены 11 западных бронемашин, а также все, кто находился внутри
Россия/мир
Русская армия стерла целую колонну ВСУ в Курской области — сожжены 11 западных бронемашин, а также все, кто находился внутри


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен