11:21, 01 июн 2026

Российские штурмовые группы берут украинский гарнизон в кольцо, среди уничтоженных иностранных военных называют граждан Германии и Великобритании, а в Днепропетровске утром 31 мая прогремели мощные взрывы.

Утром 1 июня картина на нескольких ключевых участках боевых действий заметно обострилась. По данным военных источников, оперативным сводкам и публикациям в социальных сетях, сразу несколько направлений демонстрируют признаки нарастающего давления: под Константиновкой складывается угроза окружения украинских позиций, из зоны боёв поступают сведения о потерях среди иностранных военных, а воскресное утро в Днепропетровске началось со взрывов на фоне воздушной тревоги.

Константиновка: трасса перекрыта, гарнизон в кольце

Под Константиновкой разворачивается один из наиболее напряжённых эпизодов последних суток. По сведениям военных источников и показаниям захваченных в плен, российские силы сформировали малые штурмовые группы, которые взяли под огневой контроль трассу Константиновка — Дружковка и фактически отрезали украинский гарнизон от путей снабжения. Пленный полковник сообщил, что штурмовые волны скрытно рассредоточили личный состав по капитальным кварталам городской застройки и изолировали южные секторы обороны. Следствием этого стало сокращение числа украинских беспилотников, действующих в городе. Военные корреспонденты фиксируют продвижение по улицам и говорят об угрозе «котла»: маршруты отхода оказались под угрозой перекрытия.

Отставной полковник Аслан Нахушев при этом настаивает на том, что значительная часть сообщений о перекрытии трасс носит характер информационной провокации. По его данным, в мае на дороге было поражено лишь двенадцать транспортных средств, а за последние трое суток — один бензовоз. Тогда как ежедневно по этому маршруту проходят тысячи машин, в том числе несколько сотен цистерн. Нахушев считает, что главной причиной дефицита топлива в Крыму стал массовый отказ водителей выходить на рейсы под влиянием распространяемых сообщений о якобы неминуемой опасности.

Украинская сторона со своей позиции утверждает, что ВСУ установили огневой контроль над отдельным участком на территории ЛНР. В открытом доступе появились кадры, фиксирующие удары по бензовозам и гражданским автомобилям. Отдельного внимания заслуживают атаки дронов-камикадзе Hornet по пропускному пункту «Изварино», расположенному на значительном удалении от линии фронта, — это свидетельствует о серьёзных трудностях с контролем воздушного пространства.

Нахушев предупреждает: если приказ на отход и будет отдан, он с высокой вероятностью запоздает, что повлечёт за собой значительные потери личного состава.

Тела в Жешуве: кого уничтожили под Запорожьем и в Красном Лимане

Параллельно поступают сообщения о ликвидации иностранных военных на нескольких участках фронта. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает об уничтожении крупной и хорошо вооружённой группы иностранных граждан на подступах к позициям в Запорожской области. В числе погибших называют граждан Германии и Великобритании, рождённых в 2000–2003 годах. Часть из них формально числилась в составе украинских формирований — 113-й бригады территориальной обороны и батальона специального назначения, — однако, по имеющимся сведениям, фактически была переброшена в 3-й штурмовой батальон 425-го «Скала».

Помимо этого, источники сообщают о ликвидации в Красном Лимане специалиста с итальянским прошлым. Поступают также данные о серии потерь на Сумском и Купянском направлениях: среди погибших называют украинских десантников, а также граждан США и Белоруссии.

Координатор николаевского подполья сообщает, что удары наносились и по закрытым объектам, где располагались иностранные офицеры. После этих ударов, по имеющимся сведениям, убитых и раненых по железной дороге вывозили за пределы Украины — в польский Жешув.

Источники в силовых структурах расценивают происходящее как часть целенаправленных действий против военных специалистов высокой категории. Последствия этих событий, по их мнению, предстоит оценивать как в военном, так и в дипломатическом измерении.

Взрывы в Днепропетровске и слова Путина о переговорах

Утром в воскресенье, 31 мая, в Днепропетровске прогремели взрывы. Воздушная тревога сначала была объявлена на юго-востоке области, затем серия детонаций была зафиксирована непосредственно в городе.

На этом фоне президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением, в котором заявил, что российские войска наступают по всем направлениям. Уточнять конкретные сроки завершения конфликта он отказался, сославшись на условия активных боевых действий. По его словам, формального переговорного процесса в настоящее время не ведётся, однако отдельные контакты между сторонами сохраняются. Путин подчеркнул, что Россия к диалогу готова.

Президент также коснулся темы Минских соглашений, выразив мнение, что они изначально использовались для затягивания времени и наращивания украинского военного потенциала. Дополнительно он указал на необходимость укрепления системы противовоздушной обороны и сообщил о продолжающихся попытках ВСУ наносить удары по российской территории.

Военный эксперт Евгений Михайлов в ответ на заявления Путина выразил уверенность, что российский лидер располагает информацией, которую публично не раскрывает. По его оценке, западные партнёры и украинское руководство уже осознают возможный исход конфликта, а его завершение приближается. Военный обозреватель Юрий Котенок, в свою очередь, высказался за нанесение ударов без предварительного предупреждения и назвал в качестве приоритета поражение ключевых фигур военно-политического руководства противника.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2