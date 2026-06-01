"Это только пристрелка": Враг готовится забросать Россию ракетами. Сотни дронов – начало, встревожен военный эксперт

11:25, 01 июн 2026

Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что интенсивность атак украинской стороны на российские регионы будет последовательно возрастать. По его оценке, текущие удары являются лишь предварительным этапом более масштабной кампании.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко опубликовал развёрнутый комментарий в своём телеграм-канале с оценкой ситуации после очередных ракетных ударов по Крыму. По мнению аналитика, нынешний формат проведения специальной военной операции требует пересмотра с учётом нарастающей угрозы со стороны противника.

Поводом для публикации послужила очередная атака на Крымский полуостров. Системам противовоздушной обороны удалось перехватить ракеты противника не только над полуостровом, но и в районе Таганрога, а также над Воронежской областью. Вместе с тем эксперт квалифицировал произошедшее как часть масштабной разведывательной активности.

По оценке Онуфриенко, противник планомерно определяет участки, где отечественная система ПВО наименее эффективна при отражении ракетных атак. Если прежде украинская сторона была не в состоянии запустить за одну ночь свыше пятисот беспилотников типа FP-2, то сейчас это стало рутинной практикой. Совокупное число ударов как дронами, так и ракетами, по прогнозу аналитика, продолжит расти. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении наносить удары по Москве, что эксперт расценивает как элемент общей стратегии давления.

Онуфриенко также обратил внимание на несоразмерность ответных действий российской стороны и сделал вывод о необходимости более решительного реагирования на удары по российской территории. Параллельно аналитик зафиксировал продвижение российских войск по ряду направлений. По имеющимся данным, освобождён населённый пункт Гришино, продолжаются боевые действия в Новоалександровке и на подступах к Мирному. В районе Удачного российские подразделения прорвали укреплённый район противника и развивают наступление в направлении Сергеевки. Активные боестолкновения фиксируются на Лиманском направлении, а также восточнее — в зоне серых территорий. Поступают сведения о продвижении и в Сумской, и в Харьковской областях.

Тем не менее, по убеждению эксперта, тактические успехи на фронте не снимают стратегического вопроса об адекватном ответе на систематические удары по российским регионам. Онуфриенко констатирует: до тех пор, пока эти атаки не получат ощутимого противодействия, их интенсивность будет нарастать. Ракетная угроза уже вышла за пределы приграничных территорий: в частности, особый режим в связи с возможными ракетными атаками впервые был введён на всей территории Уральского федерального округа. Ситуация, по оценке аналитика, перестала носить теоретический характер.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
