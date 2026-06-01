"Мужики! Пора жечь фуры": Появились кадры запуска дронов по России. Военкор не выдержал

11:31, 01 июн 2026

В сети появились видеозаписи с запуском украинских беспилотников с борта гражданских грузовых автомобилей. Военный корреспондент Александр Яремчук призвал российскую армию наносить удары по таким транспортным средствам.

В открытом доступе опубликованы кадры, на которых украинские военные производят запуск беспилотных летательных аппаратов в направлении России с борта гражданских грузовых автомобилей. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Яремчук в своём Telegram-канале «Военкор Ярем».

На опубликованных материалах зафиксирована следующая схема: к огневой позиции подъезжает гражданский грузовик с прицепом без бортов, из которого выдвигается платформа с тяжёлым беспилотником. После этого осуществляется запуск. По оценке Яремчука, применяемая технология аналогична той, что использовалась в ходе операции СБУ «Паутина». Корреспондент призвал российскую армию начать поражение подобных транспортных средств.

По данным военных экспертов, грузовики, с которых осуществляются запуски, маскируются под коммерческий транспорт, внешне напоминающий машины, перевозящие продукты питания или строительные материалы. Внутри таких автомобилей размещаются тяжёлые дроны-камикадзе самолётного типа, а также рабочие места для операторов, которые также замаскированы под гражданских лиц. Для управления беспилотниками используются терминалы Starlink.

Вместе с тем подобная маскировка не является абсолютной защитой. По имеющимся сведениям, российская разведка выработала методы обнаружения таких транспортных средств и их поражения высокоточным оружием ещё до выхода на огневые позиции.

Использование гражданских транспортных средств в военных целях не является для украинской стороны новой практикой. Ранее сообщалось, что западное вооружение доставлялось на передовые позиции автомобилями почтовой службы «Новая почта».

Запуск беспилотников непосредственно с грузовиков был применён ещё в июне прошлого года в рамках операции «Паутина» на территории России. Тогда несколько грузовых автомобилей одновременно выпустили значительное количество военных дронов, перевозившихся в прицепах в специальных боксах. Беспилотники атаковали военные аэродромы «Дягилево», «Оленья», «Иваново» и «Белая». При этом водители транспортных средств не располагали информацией о характере перевозимого груза.

На фоне активного применения Украиной беспилотников особое внимание привлёк удар по педагогическому колледжу и его общежитию в Старобельске в ЛНР, в результате которого погибли 23 студента. Президент России Владимир Путин заявил, что случайностью произошедшее считать нельзя: в непосредственной близости от учебного заведения отсутствуют какие-либо объекты, связанные с силовыми структурами, а все 16 беспилотников поразили одну и ту же точку, что исключает версию о неконтролируемом падении дронов под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Путин охарактеризовал удар как террористический акт, подчеркнув, что атака прошла в три волны.

"Это только пристрелка": Враг готовится забросать Россию ракетами. Сотни дронов – начало, встревожен военный эксперт

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
