"В Крыму беда": "Дистанционное минирование, атаки ИИ-дронов", плюс "страшнейшее оружие ВСУ"

11:36, 01 июн 2026

С 31 мая две крупнейшие сети АЗС Крыма — TES и «АТАН» — прекратили свободную продажу бензина АИ-95. Вводятся талоны и ограничения на объём. Глава региона Аксёнов ожидает нормализации в течение месяца. Военные эксперты объясняют дефицит не только ударами, но и информационной паникой.

С воскресенья, 31 мая, на полуострове Крым введены ограничения на розничную реализацию бензина. О принятых мерах сообщил глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, две крупнейшие сети автозаправочных станций — TES и «АТАН» — переходят на отпуск топлива марки АИ-95 исключительно по талонам. Для коммунального и социального транспорта бензин этой марки будет доступен в приоритетном порядке без ограничений по объёму. Реализация АИ-92 также ограничена: с этого дня — не более 20 литров на один автомобиль. Заправка в канистры на АЗС запрещена. Аксёнов выразил уверенность, что ситуация стабилизируется в течение 30 дней.

Информация об очередях на заправках и нехватке топлива быстро распространилась в социальных сетях. Военный корреспондент Роман Сапоньков опубликовал предупреждение о том, что поездки с семьёй на полуостров в настоящее время нецелесообразны. Он указал, что на двух участках трассы Р-280 «Новороссия» противник ведёт дистанционное минирование, в результате чего среди гражданских есть погибшие. Сухопутный маршрут через новые территории характеризуется им как опасный для жизни.

Ряд военных корреспондентов также сообщает об атаках беспилотников с применением систем на основе искусственного интеллекта — так называемых ИИ-дронов.

Между тем полковник Аслан Нахушев предложил разграничить реальное положение дел и информационный фон вокруг происходящего. По его оценке, топливный дефицит лишь отчасти связан с прямым воздействием противника. Немаловажную роль, по словам эксперта, сыграл сезон отпусков, традиционно увеличивающий потребление топлива.

Основной причиной перебоев Нахушев называет массовый отказ водителей бензовозов выходить в рейс по трассе «Новороссия» — под влиянием распространяемой противником информации, которую полковник оценивает как дезинформацию примерно на 95%. По его данным, за май на указанной дороге было поражено 12 единиц транспорта, тогда как ежесуточный трафик составляет около 7 тысяч автомобилей различного класса, среди которых — более сотни цистерн с горючим.

Нахушев подчеркнул, что распространение фейков и целенаправленное провоцирование паники он расценивает как один из ключевых инструментов противника — «страшнейшее оружие», по его собственному выражению. При этом он не отрицает реальной угрозы: удары по транспорту влекут человеческие жертвы. Однако, по его словам, враг намеренно использует информационное пространство для нагнетания страха и общественного недовольства.

Украиноязычный Telegram-канал «Легитимный» также скептически оценивает тактическую эффективность подобных акций для украинской стороны. Авторы канала указывают, что удары по цистернам обеспечивают медийный эффект в виде горящей картинки, однако стратегические результаты, по их мнению, складываются не в пользу Киева. Канал также фиксирует действия российской стороны по поражению логистической инфраструктуры, складов с горюче-смазочными материалами, железнодорожных узлов и энергетических объектов на территории Украины, предрекая серьёзные последствия для украинской финансовой системы к 2027 году.

Полковник Нахушев, комментируя информационный фон, отметил, что видимый перевес в медиапространстве в пользу противника не соответствует реальному положению дел на земле. Он привёл данные о том, что только за 29 мая на одном участке харьковской объездной дороги было уничтожено 12 единиц различной техники. По его прогнозу, ажиотаж вокруг ситуации с топливом и трассой в ближайшее время спадёт, поскольку проблема активно решается на практическом уровне.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2