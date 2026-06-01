Лукашенко ответил на угрозы с Украины. "Батька" церемониться не стал – показал жест, за который в Германии штрафуют

11:43, 01 июн 2026

Президент Белоруссии прокомментировал заявления командира украинского беспилотного подразделения об ударах по белорусской территории.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко публично отреагировал на угрозы со стороны Украины в адрес своей страны. В интервью журналисту Павлу Зарубину он выразил отношение к словам президента Украины Владимира Зеленского с помощью характерного жеста — покрутил пальцем у виска. Произошло это на фоне заявлений украинского военного командира о готовности нанести удары по белорусским объектам.

Поводом для реакции Минска стали слова командира Сил беспилотных систем ВСУ. В своём Telegram-канале он разместил заявление о том, что первые 500 целей уже определены. Он также посоветовал Белоруссии не привлекать к себе внимание Украины и пригрозил ударами с применением дронов-камикадзе. Согласно позиции украинской стороны, речь идёт об ответных мерах на случай вступления Минска в вооружённый конфликт.

По оценкам военных экспертов, в перечень потенциальных целей входят предприятия белорусского оборонно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающие заводы, военные базы и объекты, связанные с военно-политическим руководством страны. Белорусская сторона, в свою очередь, сообщила, что определила одну ключевую цель вблизи границы и готова к ответным действиям в случае агрессии.

Лукашенко в интервью заявил, что в Киеве понимают, каким будет ответ Минска в случае атаки. Говоря о Зеленском, белорусский президент отметил, что пытается разобраться в его поведении, и высказал предположение об оказываемом на него давлении со всех сторон. «Пережить это не так просто. Ну, и там, может быть, что-то случилось», — произнёс Лукашенко, сопроводив слова жестом у виска.

Жест, который использовал белорусский президент, в большинстве стран — России, США, Германии, Австрии, Франции и Польше — трактуется как указание на глупость или психическое расстройство. В Германии его публичная демонстрация в адрес другого человека может повлечь административный штраф, поскольку считается оскорблением, указывающим на умственную неполноценность. В Нидерландах тот же жест, напротив, означает похвалу за остроумие, а в Великобритании — совет руководствоваться собственным мнением.

Лукашенко не ограничился одним жестом. Комментируя всё более резкие заявления украинского руководства, он добавил: «Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать эти заявления».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2