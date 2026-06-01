"Мы России нужнее, чем она нам": В Армении после жёсткого шага Москвы перешли на хамство. Прозвучали угрозы

11:48, 01 июн 2026

Россельхознадзор с конца мая 2026 года ввёл ограничения на импорт плодоовощной продукции, ягод, цветов и ряда алкогольных напитков из Армении. Официальная причина — фитосанитарные нарушения, однако депутаты Госдумы открыто связывают меры с геополитическим разворотом Еревана в сторону Евросоюза.

С 22 мая 2026 года в Россию запрещён ввоз срезанных цветов армянского происхождения, а с 30 мая — томатов, огурцов, перцев, свежей зелени и клубники. Помимо этого, введены ограничения на реализацию алкогольной продукции ряда армянских производителей, в том числе коньяков.

Россельхознадзор объясняет принятые меры результатами майских проверок: ведомство зафиксировало системные фитосанитарные нарушения у армянских экспортёров. В частности, у поставщиков отсутствует надлежащая система отслеживания грузов, а часть из них уклоняется от прохождения обязательного контроля. Ограничения на алкоголь введены в связи с выявлением продукции, не соответствующей установленным требованиям качества.

Вместе с тем ряд российских политиков и экономических аналитиков придерживается иной точки зрения на природу этих мер. В Государственной думе прямо заявили, что введённые торговые запреты обусловлены не только техническими нарушениями, но и общим ухудшением двусторонних отношений. Поводом для охлаждения послужило публичное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о курсе страны на интеграцию с Европейским союзом. Пашинян признал, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо. Вслед за этим, по оценке экспертов, Москва перешла к так называемой политике торговых предупреждений, используя экономические инструменты в качестве рычага давления.

Введённые ограничения вызвали широкую дискуссию в армянских социальных сетях. Часть пользователей выражает уверенность в том, что потери понесёт прежде всего российская сторона. В публикациях звучат тезисы о том, что армянская продукция найдёт сбыт на других рынках, а Россия в конечном счёте окажется в проигрыше. Отдельные комментаторы прогнозируют, что российская сторона впоследствии будет вынуждена пересмотреть своё решение, однако момент для этого будет упущен.

Российские эксперты относятся к подобным прогнозам скептически, указывая на объективные экономические ограничения, с которыми столкнётся Армения при попытке переориентации на европейский рынок.

Прежде всего — географический фактор: Армения не имеет выхода к морю, а транзит грузов в Европу автомобильным транспортом пролегает через Грузию с использованием черноморских портов. Это существенно увеличивает как сроки доставки, так и транспортные издержки.

Не менее значимо и то, что страна является членом Евразийского экономического союза, в рамках которого пользуется едиными льготными тарифами. Выход на европейский рынок потребует соответствия жёстким регламентам ЕС, включая фитосанитарные стандарты, которые существенно строже действующих в ЕАЭС. При этом рынок союза традиционно поглощает значительную долю армянского экспорта — продовольствие, алкоголь, готовую продукцию. Переориентация на европейский рынок предполагает масштабную перестройку производственной базы, что сопряжено со значительными финансовыми затратами.

В российском сегменте интернета на эмоциональные высказывания армянских пользователей отвечают со скептицизмом: комментаторы указывают, что европейские производители располагают собственным достаточным предложением фруктов, овощей и алкоголя, а потому не испытывают острой потребности в армянском импорте. Звучат также напоминания о геополитической уязвимости Армении в условиях возможного ослабления отношений с Россией, а также о наличии внутренних российских производителей, способных компенсировать выпавшие объёмы поставок.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2