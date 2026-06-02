Сводка с фронтов СВО 2 июня: Оборона поплыла, игру навязать не вышло – что в Константиновке

11:39, 02 июн 2026

Российские войска усиливают давление сразу на нескольких направлениях — северном, восточном и южном. Украинские подразделения испытывают серьёзные трудности с удержанием позиций, особенно в районе Константиновки. О ситуации на фронте сообщают военные блогеры и военные корреспонденты.

В начале июня российские войска продолжают наращивать давление сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения — от Харьковской области на севере до Запорожского направления на юге. Наиболее критическое положение складывается в районе Константиновки на востоке страны, где, по данным военных корреспондентов и военных блогеров, украинские подразделения испытывают значительные трудности с удержанием фронта. Ситуацию фиксируют авторы телеграм-канала «Два майора» и военный блогер Юрий Подоляка.

Север: затяжные бои в Сумской и Харьковской областях

На северном фланге боевые действия не прекращаются. В Шосткинском районе Сумской области продолжаются столкновения в районе Бачевска, а в Сумском — зафиксировано продвижение сразу на одиннадцати участках, в том числе у Писаревки и в Иволжанском.

На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в сторону посёлка Казачья Лопань, который является крупным логистическим узлом украинских войск. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. На Волчанском участке те же подразделения продвинулись до 400 метров и ведут бои непосредственно в селе Охримовка. В районе Купянска российские силы расширяют зону контроля в жилой застройке. Противник активно применяет беспилотники.

Константиновка: бои по всему городу

Наиболее острая обстановка — на Константиновском направлении. Российские штурмовые подразделения действуют как в пределах самого города, так и в прилегающих районах: у Долгой Балки, Степановки, Ильиновки. По имеющимся данным, над городом были замечены украинские самолёты, однако повлиять на ход боёв они не смогли.

«Бои идут по всему городу. Российские войска наращивают давление у Долгой Балки и последовательно подавляют оставшиеся очаги сопротивления», — сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.

Военный блогер Юрий Подоляка указывает на то, что украинский фронт начал давать сбои сразу на нескольких участках. По его словам, попытки навязать российской стороне нежелательный сценарий ведения боевых действий не принесли результата, несмотря на значительные потери.

«Фронт севернее Орехова нестабилен. В Константиновке наблюдается явный развал фронта. На Краматорском участке у противника провалы на всём протяжении линии соприкосновения», — констатирует блогер, добавляя, что резервов для одновременного закрытия всех проблемных участков у украинской стороны не хватает.

Юг: разнородная обстановка

На южном фланге картина неоднородная. На Добропольском направлении российские войска ведут активные действия в населённых пунктах Мирное, Васильевка и Шевченко. По данным «Двух майоров», в Васильевке завершается зачистка, что может повлиять на дальнейший ход операций. В районе Гришино линия фронта постепенно выравнивается.

В Днепропетровской области группировка «Восток» продолжает углубляться в оборону противника северо-западнее Александрограда, закрепляя и расширяя плацдарм севернее реки Волчья.

На Северском направлении освобождение Тихоновки обозначило определённый результат, однако бои в Малиновке, Рай-Александровке и ряде других районов продолжаются. Фиксируется продвижение в сторону Пискуновки.

На Запорожском направлении интенсивность атак украинских войск у Степногорска несколько снизилась, однако противостояние за Гуляйпольское и на подступах к Новосёловке не прекращается. Российские подразделения продвигаются в сторону Копаней, Долинки и Любицкого.

«На востоке Запорожской области подразделения ведут бои в районе Гуляйпольского. Цель группировки — выход к Орехову. На Херсонском направлении значимых изменений нет. Противник продолжает операцию по затруднению логистики по трассе "Новороссия"», — сообщают «Два майора».

На Краснолиманском направлении обстановка по-прежнему остаётся напряжённой: фиксируется продвижение в направлении Красного Лимана от Ставков, а также активизация боевых действий в районе Святогорска.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2