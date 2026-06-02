На Украине назвали точную дату окончания СВО. В Киеве заговорили о прорыве. И на это есть причина

11:47, 02 июн 2026

Глава офиса президента Украины заявил о предстоящем приезде американских переговорщиков. Инсайдеры сообщают о конкретной дате завершения боевых действий — 1 ноября.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесён в реестр экстремистов и террористов в России), выступая на киевском форуме «Архитектура безопасности», сообщил о предстоящем визите американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву. Об этом информируют телеграм-каналы «Резидент» и «Сотрудник ОП», располагающие источниками в украинском руководстве.

По словам Буданова*, американская сторона официально уведомила украинских коллег о намерении делегации посетить обе столицы в ближайшее время. Буданов* входит в состав украинской переговорной делегации, что предполагает его осведомлённость в данном вопросе.

Телеграм-канал «Резидент» указывает, что Буданов* рассчитывает на существенный сдвиг в диалоге с американскими представителями. Тот же источник обращает внимание на то, что расследование дела Миндича неожиданно приостановилось. По данным канала, это может быть связано с опасением огласки возможной причастности Зеленского к схемам, фигурирующим в деле.

Тем не менее Буданов* допустил, что Россия может не принять условия прекращения огня. Разрыв между позициями сторон на переговорах по-прежнему остаётся существенным.

Телеграм-канал «Сотрудник ОП» впервые назвал конкретную дату предполагаемого завершения вооружённого конфликта — 1 ноября. По данным источника, к этому сроку ожидается заморозка боевых действий по линии соприкосновения, а Украина должна получить гарантии безопасности от Дональда Трампа. Такие планы, по информации канала, формируются в офисе Зеленского.

Ранее сам Зеленский провёл закрытое совещание с депутатами фракции «Слуга народа», после которого несколько парламентариев сообщили, что активная фаза конфликта должна завершиться к ноябрю текущего года.

В Москве при этом звучит иная позиция. Президент России Владимир Путин заявил, что недавний удар по мирному населению открывает новый этап противостояния, и анонсировал переговоры с украинской стороной в закрытом формате. Ранее он также отметил, что динамика продвижения российских войск свидетельствует о приближении конфликта к завершению.

В ходе визита российской делегации в Китай помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва в ближайшее время ожидает приезда американских переговорщиков.

* - Кирилл Буданов внесён в реестр экстремистов и террористов в России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2