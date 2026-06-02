"Адская молотилка": Приказ Путина и "Жуткое" предупреждение батьки. "Красные линии наконец кончились". Раскрыта реальная цель "Орешника"

11:56, 02 июн 2026

Украинские военные эксперты зафиксировали переход России к системному режиму ракетно-дронового давления с интервалом раз в 5–10 дней. Параллельно звучат предупреждения о подготовке массированного удара по Киеву, а летняя кампания 2026 года, по оценкам аналитиков, сосредоточится на борьбе за господство в воздухе.

В начале июня 2026 года, после беспрецедентной по плотности волны налётов в ночь на 1 июня, украинские военные аналитики и эксперты из ряда стран зафиксировали признаки устойчивого перехода российской стороны к новой модели ведения воздушной войны. Об этом сообщают украинские ресурсы, связанные с военной разведкой, а также ряд военных обозревателей и бывших официальных лиц Беларуси.

Украинские военные аналитики пришли к выводу, что Россия сформировала отлаженную трёхзвенную схему воздушных операций: производство средств поражения, их накопление и последующее массированное применение. Речь идёт не об отдельных, разрозненных ударах, а о выстроенном производственно-логистическом цикле, который позволяет выходить на режим масштабных ракетно-дроновых атак с интервалом примерно раз в 5–10 дней.

По данным источников, близких к украинской военной разведке, именно такой темп обусловлен заранее просчитанной последовательностью действий: разведка, подготовка, накопление ударных средств и финальный залп. Фиксируется, что Россия в нынешних условиях располагает устойчивым превосходством в скорости производства, накопления и применения вооружений.

На фоне этого отдельно отмечается тестирование и практическое использование новых модификаций беспилотных летательных аппаратов серии «Герань» — в частности, варианта «Герань-6МУ». По имеющимся сведениям, аппараты данной модификации уже применялись в реальных боевых условиях. Диапазон целей для шестой модели БПЛА широкий: объекты энергетической инфраструктуры, газодобывающие предприятия, военные аэродромы, железнодорожные узлы, транспортные коридоры, объекты морской логистики, склады и предприятия оборонного назначения.

Аналитики характеризуют происходящее как переход к устойчивому режиму давления на инфраструктуру и ресурсы противника, при котором интервалы между атаками сведены к управляемому временному окну.

Отдельным информационным поводом стал удар «Орешником» 24 мая по объекту в Белой Церкви. Военный эксперт Александр Хроленко в комментарии для «Sputnik Ближнее зарубежье» заявил, что в ходе этого удара Центр управления ВСУ был поражён 36 блоками гиперзвуковой ракеты. По его словам, на спутниковых снимках Google соответствующий участок авиабазы западнее взлётно-посадочной полосы закрыт плашками.

Хроленко также указал на существование в Киеве разветвлённой системы подземных защитных сооружений. По его данным, центральный бункер государственного военного управления находится на глубине около 100 метров под зданием офиса президента на улице Банковой, 11. Два автономных блока соединены тоннелями с кабинетом министров, заводом «Арсенал», бункерами СБУ и Министерства обороны. Эксперт предупредил о возможном новом, более масштабном ударе по Киеву, сославшись на рекомендацию российской стороны иностранным дипломатам и жителям города покинуть столицу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также выступил с заявлением на этом фоне. По его словам, украинская сторона определила порядка 500 целей на территории Беларуси, однако Минск, в свою очередь, располагает одной точно зафиксированной целью с конкретными координатами, расположенной в непосредственной близости от белорусской границы.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в свою очередь заявил, что западные страны открыто готовятся к военному конфликту в Европе. По его словам, во всех ключевых стратегических документах Запада в качестве расчётного срока начала войны на европейском континенте фигурирует 2030 год, а военные бюджеты стран НАТО формируются исходя именно из этой временной перспективы.

Относительно перспектив летней кампании 2026 года высказался бывший депутат белорусского парламента, журналист Александр Зимовский. По его оценке, обе стороны конфликта сосредоточат усилия на завоевании превосходства в воздухе. В тактическом измерении задача будет состоять в полном ограничении передвижения пехоты в зоне досягаемости квадрокоптеров — по мере совершенствования техники эта зона продолжит расширяться.

На оперативном уровне война, по прогнозу Зимовского, сосредоточится на установлении контроля над коммуникациями противника. На стратегическом уровне стороны, по его мнению, придут к паритету в средствах поражения средней дальности.

Непосредственным поводом для этих оценок послужила ночь на 1 июня 2026 года, когда была зафиксирована беспрецедентная по интенсивности волна воздушных атак. Главным изменением тактики обозреватели называют насыщение налётов ложными целями с целью перегрузки радиолокационных комплексов противовоздушной обороны. Российские беспилотники типа «Пародия» способны имитировать сигнатуры тяжёлых ракет, вынуждая украинскую ПВО расходовать дефицитный боекомплект.

В ответ на усложнение воздушной обстановки Германия передала Украине очередную пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Однако украинская сторона подчёркивает, что единичные поставки комплексов малой и средней дальности не способны восполнить нехватку зенитных управляемых ракет в условиях исчерпания советских запасов.

Дополнительным источником напряжённости стали инциденты вблизи Запорожской атомной электростанции: ВСУ ранее наносили удары по объектам ЗАЭС на протяжении двух суток подряд.

Аналитики фиксируют, что конфликт вступил в фазу высокотехнологичного истощения систем противовоздушной обороны. Дальнейшее развитие ситуации будет определяться тем, насколько быстро оборонные предприятия смогут восполнять запасы противоракет по сравнению с темпами наращивания производства ударных беспилотников у противника. На этом фоне прогнозируется расширение применения средств радиоэлектронной борьбы и внедрение автоматизированных децентрализованных систем обнаружения низколетящих целей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2