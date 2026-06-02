"Впервые удар такой силы!". Киев в "адском огне" - Россия применила "неуязвимое оружие". Что с Зеленским - "отбиться не удалось"

12:02, 02 июн 2026

Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по промышленным, энергетическим и военным объектам на территории Украины. Среди целей — предприятия в Киеве, Запорожье, Харькове и ряде областей.

Российское Министерство обороны сегодня утром сообщило о проведении массированного удара возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры и военным аэродромам Украины. По данным ведомства, все назначенные цели были поражены.

Согласно официальному заявлению, для проведения операции применялось высокоточное оружие большой дальности — включая гиперзвуковые ракеты. Удары были нанесены по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. В Минобороны подчеркнули, что поставленные задачи выполнены в полном объёме.

По данным aif.ru со ссылкой на источники, в ходе операции было задействовано свыше 20 баллистических ракет «Искандер», несколько десятков крылатых ракет Х-101, а также гиперзвуковые «Цирконы».

Военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян заявил, что удар подобного рода по украинской столице наносился впервые. По его словам, системе противовоздушной обороны Киева не удалось противостоять применённым ударным средствам, а атака была направлена против стратегически значимых объектов. Над Запорожьем после ударов по военным заводам очевидцы зафиксировали характерное зелёное свечение.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил изменение тактических характеристик применяемых ракет: по его словам, они теперь способны двигаться не только по баллистической траектории, но и по вертикали, а при необходимости — осуществлять манёвр, что существенно затрудняет их перехват.

По данным «Военного обозрения», украинская система ПВО с массированным ударом не справилась. На украинских информационных ресурсах признали, что отразить атаку не удалось, и ожидают значительных последствий. В большинстве районов Киева отсутствуют электроснабжение и интернет. Данных о местонахождении и состоянии Владимира Зеленского на момент публикации не поступало. По имеющимся сведениям, гиперзвуковые «Цирконы» могли поразить защитные перекрытия подземных убежищ.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2