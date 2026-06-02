Главное за ночь и утро 2 июня: Ночь огня - Киев переживает блэкаут, разворот Армении, 400 метров до кровавой битвы - счёт пошёл на дни

12:10, 02 июн 2026

Российские войска нанесли комбинированные удары по шести регионам Украины, Киев остался без света в ряде районов, а на Константиновском направлении гарнизон ВСУ оказался в критическом положении. Об этих событиях ночи и утра 2 июня сообщают источники в украинских силовых структурах, военные обозреватели и официальные лица.

Ночь 2 июня стала одной из наиболее напряжённых за последние недели. Сразу в шести регионах Украины почти одновременно зафиксировали взрывы — удары наносились по энергетической инфраструктуре, промышленным предприятиям и военным объектам. Российская армия применила комбинированную тактику с использованием ударных беспилотников типа «Герань», оперативно-тактических комплексов «Искандер» и гиперзвуковых ракет «Циркон». Информацию об атаках подтвердили источники в украинских службах безопасности.

В Киеве в течение короткого промежутка времени в городе прогремели десятки взрывов. По предварительным данным, удары пришлись по объектам энергетики — тепловым электростанциям и трансформаторным подстанциям. Следствием стали отключения электроснабжения и водоснабжения в нескольких районах столицы. Очевидцы фиксировали пожары и задымление, кадры с мест событий распространялись в социальных сетях.

В Сумской области зарегистрировали порядка двадцати взрывов в районе Шостки. По имеющимся данным, ударам подвергся крупный завод по производству пороха «Звезда». Взрывы также были слышны в других районах области. В Харькове удары наносились по объектам в Киевском и Слободском районах. Запорожье подверглось атакам в промышленной зоне — сообщается о поражении складов и объектов военной инфраструктуры. Взрывы фиксировались и в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

На Константиновском направлении обстановка приобрела критический характер. Этот участок фронта в последние месяцы превратился в одну из ключевых точек противостояния. Российские подразделения установили огневой контроль над стратегической дорогой Константиновка — Дружковка, что существенно осложнило снабжение украинского гарнизона как в самом городе, так и в прилегающих населённых пунктах.

По сведениям военного обозревателя Руслана Татаринова, российские подразделения вышли на улицы Минскую и Тараса Шевченко. До позиций украинских сил остаётся порядка 400 метров. Фланговые удары, по имеющимся данным, позволили охватить центральную и юго-западную части города, при этом активность украинских беспилотных аппаратов в этом районе резко сократилась.

Находящийся в плену полковник Владимир Антонюк в разговоре с журналистами охарактеризовал тактику российской армии как использование небольших мобильных групп, задачей которых является уничтожение пехоты противника и контроль логистических маршрутов. По его словам, два последовательных фланговых удара позволили перекрыть ключевые пути снабжения и значительно сократить возможности украинской обороны по применению беспилотных систем.

Украинское командование предпринимает попытки удержать позиции, однако данных о приказах на отступление или эвакуацию гарнизона не поступало. По оценкам наблюдателей, ситуация может разрешиться в течение нескольких ближайших дней.

Параллельно с событиями на фронте и в тылу Украины продолжается развитие политической ситуации в Армении. Со 2 июня Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз косточковых культур и винограда из этой страны — ведомство сослалось на участившиеся нарушения при поставках продукции.

Решение российского регулятора совпало по времени с обострением внутриполитической обстановки в республике. Армянские фермеры связывают проблемы в аграрном секторе с экономическим курсом правительства премьер-министра Никола Пашиняна. Местные предприниматели, занятые в малом бизнесе, открыто критикуют действия властей.

Политические аналитики, следящие за ситуацией в регионе, оценивают положение Пашиняна как уязвимое в преддверии предстоящих выборов. Репортёр ВГТРК Андрей Руденко в комментарии для телеканала RT высказал мнение, что проводимая правительством политика несёт негативные последствия для широких слоёв армянского общества.

Сам премьер-министр на международные заявления в свой адрес реагирует сдержанно, декларируя намерение сохранить членство страны в Евразийском экономическом союзе и продолжать работу в прежнем режиме. Между тем вопрос о возможном выборе между ЕАЭС и сближением с Евросоюзом остаётся предметом обсуждения среди экспертов и в армянском обществе. Россия исторически выступала гарантом стабильности для республики, и изменение этого баланса рассматривается аналитиками как фактор, способный повлиять на суверенитет страны в условиях растущего интереса к региону со стороны западных структур.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
