"Кабмин, СБУ, МО": Кошмарнейшая бомбардировка. Ядерная тревога под Киевом. "урановый свет" в Запорожье. Десятки противобункерных SS-N-33

12:17, 02 июн 2026

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Под огнём оказались Киев, Харьков, Одесса и Запорожье. В атаке были задействованы дроны «Герань», крылатые и баллистические ракеты, а также гиперзвуковые «Цирконы». Ряд военных объектов охвачен пожарами, в нескольких районах столицы зафиксировано отключение электроснабжения.

Ночью 2 июня российские вооружённые силы провели крупную комбинированную атаку на территорию Украины, задействовав ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Об этом сообщают военные мониторинговые ресурсы и блогеры, освещающие ход конфликта.

По различным оценкам, в атаке участвовало от 1200 до 1500 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань». Согласно данным украинских мониторинговых каналов, в ударе могли быть применены и новые модификации — «Герань-6». Дроны были запущены ближе к полуночи по целям по всей территории страны. В первые часы в воздухе находилось около 900 таких аппаратов, после чего их число продолжало расти.

Одновременно с беспилотным ударом по Киеву, Киевской области, Харьковской области, Одессе и Чернигову были выпущены ракеты. По имеющимся данным, только по украинской столице прилетело до 24 ракет типа «Искандер», а также несколько десятков крылатых ракет Х-101. Следом по целям были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» — по классификации НАТО SS-N-33, — известные как противобункерное оружие, предназначенное для поражения глубоко укреплённых объектов.

В Киеве зафиксировали сильные пожары в нескольких районах города. Местами наблюдалось полное отключение электроснабжения. Среди поражённых объектов — ТЭЦ-5, одно из зданий государственного концерна «Укроборонпром», а также тренировочная база 3-й отдельной штурмовой бригады. По информации военного блогера канала «Воевода Вещает», удар пришёлся и по 410-му авиационному ремонтному заводу, который занимался техническим обслуживанием и модернизацией воздушных судов серии Ан-26, Ан-30 и Ан-74. Также, по данным того же источника, в одном из цехов этого предприятия находились вертолёты, в том числе принадлежащие Главному управлению разведки Украины. На территории автопарка Киевской городской военной администрации также возник пожар.

Военный аналитик Александр Хроленко в комментарии для «Sputnik Ближнее зарубежье» рассказал, что центральный бункер государственного военного управления расположен на глубине 100 метров под зданием по адресу улица Банковая, 11. Он соединён тоннелями с Кабинетом Министров, заводом «Арсенал», подземными сооружениями СБУ и Министерства обороны. По словам эксперта, целью предыдущего удара являлся подземный центр управления Вооружёнными силами Украины, а также объекты НАТО.

Напомним, 24 мая уже наносился удар, который наблюдатели назвали одним из наиболее крупных за всё время конфликта. Детали относительно применённого оружия и целей стали известны лишь 1 июня. В числе декларируемых объектов поражения называются здания Кабинета Министров, Службы безопасности Украины, Министерства обороны и Офиса президента. Накануне текущей атаки Москва рекомендовала иностранным дипломатам покинуть Киев. Российское министерство иностранных дел ранее заявляло, что удары по украинской столице будут систематическими, а в фокусе — центры принятия решений. Аналогичные предупреждения звучали от заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

В Харьковской области ударам подверглись промышленные предприятия и производственные зоны, в том числе в городе Мерефа, где, предположительно, пострадала газовая инфраструктура. В Запорожье после ударов в ночное небо наблюдатели фиксировали длительное характерное свечение. Подробности о поражённых объектах в этом городе остаются неизвестными: власти ввели информационные ограничения, ряд кварталов оцеплен, доступ в интернет в части районов был прерван.

Поступали также неподтверждённые сведения о том, что в районе Вышгорода под Киевом была объявлена ядерная тревога. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В ходе ночной атаки видеокамеры городского наблюдения зафиксировали пуски ракет зенитного ракетного комплекса Patriot в направлении жилых многоэтажных зданий. Объект, по которому продолжалась детонация на протяжении нескольких часов, украинская сторона первоначально квалифицировала как гражданский. Продолжительная вторичная детонация объясняется наличием на территории значительного количества боеприпасов и беспилотных аппаратов, свидетельствующего о военном характере объекта.

Главное за ночь и утро 2 июня: Ночь огня - Киев переживает блэкаут, разворот Армении, 400 метров до кровавой битвы - счёт пошёл на дни

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Киев нарывался упорно. Москва хладнокровно ударила «Цирконами»
