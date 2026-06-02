"Такой истерики у Трампа ещё не видели": Публично обматерил Нетаньяху за срыв сделки, угрожая тюрьмой. Финал - "ЯО появилось у Ирана"

12:23, 02 июн 2026

Президент США в телефонном разговоре с премьером Израиля допустил резкие высказывания в его адрес и пригрозил тюрьмой — после того как израильские военные возобновили удары по Ливану вопреки достигнутым договорённостям о прекращении огня.

Дональд Трамп вступил в жёсткую перепалку с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за продолжения военных операций в Ливане. Инцидент произошёл на фоне переговоров с Ираном, которые американская сторона рассчитывала завершить в течение ближайшей недели. Об этом сообщают издание Axios и ряд источников, присутствовавших при разговоре двух лидеров.

Незадолго до обострения Трамп в интервью ABC News заявил, что мирное соглашение с Тегераном близко к подписанию и по своему значению способно превзойти даже военную победу. По его словам, переговорный процесс развивался в благоприятном направлении. Параллельно президент США сообщил, что провёл переговоры как с израильской стороной, так и с представителями ливанской группировки «Хезболла», и обе стороны предварительно согласились остановить обстрелы.

Однако вскоре после этого Израиль возобновил удары по Ливану, а «Хезболла» отказалась соблюдать перемирие. По данным Axios, Трамп был крайне раздражён гибелью мирного населения и угрозами нанести авиаудары по Бейруту. В ходе телефонного разговора он предупредил Нетаньяху, что эскалация конфликта усилит международную изоляцию Израиля и поставит под угрозу весь переговорный трек с Ираном.

Собеседник издания, присутствовавший при разговоре, передал слова Трампа:

«Ты сошёл с ума. Если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме. Я тебя спасаю. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого. Что ты вытворяешь?».

Американский чиновник охарактеризовал этот разговор как один из наиболее напряжённых между двумя лидерами за всё время второго президентства Трампа. В ответ Нетаньяху произнёс лишь:

«Хорошо, хорошо, просто убедись, что всё будет улажено».

После этого израильская сторона отменила планы ударов по ливанской столице.

Иранская сторона к тому моменту уже дала понять, что недовольна попустительством Вашингтона действиям Израиля в Ливане. Тегеран через агентство Tasnim объявил о приостановке обмена сообщениями с американцами через посредничество Пакистана. Политолог Максим Жаров, ведущий канал «Чисто для фиксации», пояснил, что речь идёт не о выходе из переговоров, но о шаге в сторону от них: Ирану не удалось согласовать с американской стороной даже рамочный меморандум о взаимопонимании.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что Иран не намерен возвращаться за стол переговоров до полного вывода израильских войск с ливанской территории и прекращения ударов.

На этом фоне бывший сотрудник американских спецслужб Ларри Джонсон заявил, что располагает конфиденциальными сведениями о том, что Иран уже получил ядерное оружие. Если эта информация соответствует действительности хотя бы частично, Тегеран может утратить интерес к любым переговорам с Вашингтоном.




Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
