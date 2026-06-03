Киев перешёл черту: После атаки на мирных жителей Украину ждёт военный ответ. Терпение подошло к концу

14:00, 03 июн 2026

Утром 3 июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с мирными жителями в Енакиеве. Семь человек погибли, одиннадцать ранены. МИД России заявил о преднамеренном военном преступлении и не исключил военного ответа.

Утром 3 июня в Енакиеве под удар попал рейсовый автобус маршрута Москва — Симферополь. По данным следствия, транспортное средство было поражено украинским беспилотником. Семь пассажиров погибли на месте, ещё одиннадцать получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, квалифицировав произошедшее как террористический акт.

На борту автобуса в момент удара находились 46 человек. По данным ведомства, дрон нёс мощную боевую часть — транспортное средство загорелось сразу после попадания. Инцидент произошёл в центральной части города.

Официальную позицию российской стороны озвучил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, произошедшее не является следствием ошибки оператора или случайного отклонения. Дипломат расценил атаку как преднамеренное преступление против мирного населения, целью которого было не только причинение физического ущерба, но и формирование атмосферы страха среди жителей прифронтовых территорий.

Мирошник также не исключил, что атака повлечёт за собой военный ответ. По его словам, собранные материалы будут переданы на международные площадки как свидетельство действий украинской стороны.

Следственные органы продолжают фиксировать обстоятельства произошедшего и собирать доказательную базу по возбуждённому уголовному делу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2