14:04, 03 июн 2026

На фронтах специальной военной операции в течение последних суток — 3 июня 2025 года — произошли события, не вошедшие в официальные сводки. Российский Генеральный штаб, по оценкам украинских и западных аналитиков, перешёл к принципиально иной стратегии на южном участке фронта. Об обстановке на направлениях сообщают военные корреспонденты и авторы профильных телеграм-каналов.

На южном фланге СВО в последние сутки наметился качественный сдвиг. Российские подразделения не идут на укреплённые позиции ВСУ в лоб — они их просто огибают. Западные и украинские аналитики пришли к выводу: годами возводимые оборонительные рубежи рискуют оказаться невостребованными. Конечная цель российской стороны, по их оценке, состоит в том, чтобы обойти весь комплекс укреплений, уклонившись от прямого столкновения с ними. Для достижения этой задачи наращивается плотность огня, увеличивается число подразделений беспилотников, а фортификации противника систематически поражаются авиабомбами с модулями планирования и коррекции.

На Константиновском направлении российские подразделения охватывают юго-западную часть города, давят с востока и продвигаются в районе Долгой Балки. Схожая картина складывается на Добропольском участке. В Запорожской области, по данным источников со ссылкой на материалы объективного контроля, противник нарастил присутствие к югу от Малой Токмачки у трассы Н-08. Украинские резервы пока не в состоянии остановить продвижение на этом участке.

Пока на юге разворачивается манёвренное противостояние, противник не прекращал собственных ударов. В Енакиево беспилотник поразил рейсовый автобус маршрута Москва — Симферополь. По предварительным данным, семь человек погибли, ещё одиннадцать получили ранения различной степени тяжести. Помощь пострадавшим оказывается. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Накануне аналогичный удар был нанесён по пассажирскому поезду в Крыму.

Масштабную атаку дронами противник предпринял против Санкт-Петербурга, пытаясь поразить нефтяные терминалы в Угольном порту. Средствами противовоздушной обороны официально уничтожено более пятидесяти беспилотников, работа ПВО продолжается. По оценке авторов канала «Два майора», налёт носил демонстративный характер и был приурочен к началу Петербургского международного экономического форума, открывающегося 3 июня.

При этом предупреждения украинской стороны о готовящемся массированном российском авиаударе не подтвердились. Ночью российские средства поражения работали по Одессе, Запорожью, Чернигову и Николаеву — в штатном режиме, без признаков эскалации, о которой заявлял Владимир Зеленский.

На севере страны обстановка также остаётся активной. В Сумской области штурмовые группы группировки «Север» ведут бои в Бачевске Шосткинского района. В Сумском районе зафиксировано продвижение на одиннадцати участках — до семисот метров. Бои идут в Иволжанском, Писаревке и прилегающих населённых пунктах. В Краснопольском районе — столкновения между Лесным и Таратутино, а также северо-западнее Новодмитровки.

В Харьковской области российские подразделения продолжают движение в направлении Казачьей Лопани — важного логистического узла. Бои фиксируются у Шевченко; южнее Волчанска отмечено значительное продвижение. На Купянском направлении поступают сообщения о действиях российских подразделений в центральной и северной частях Купянска-Узлового, расширена зона контроля в Куриловке.

В Донбассе обстановка продолжает ухудшаться для украинской стороны. В Красном Лимане идут городские бои с активным применением беспилотников с обеих сторон. Северо-западнее — столкновения на окраинах Святогорска. На Славянском направлении российские части стремятся продвинуться по трассе М-03 к Юрковке, находящейся в двенадцати километрах от Славянска. Поступают сообщения о боях в Рай-Александровке — одном из ключевых оборонительных узлов ВСУ.

Севернее, в Днепропетровской области, группировка «Восток» продолжает закрепление и расширение плацдарма в лесном массиве за рекой Волчья, северо-западнее Александрограда. Продвижение в направлении Днепра фиксируется на фоне сложной обстановки в Запорожской и Херсонской областях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2