Враг прорывается в Москву. День начался с рекордной атаки по Ленобласти. Регион в "воздушной осаде" дронов-камикадзе из Прибалтики

14:10, 03 июн 2026

В Енакиево украинский беспилотник поразил рейсовый автобус — семь человек погибли, одиннадцать ранены. Одновременно массированным ударам подверглись Москва, Ленинградская, Воронежская, Тульская, Брянская и Тамбовская области. За ночь силы ПВО уничтожили 354 вражеских дрона.

3 июня сразу несколько российских регионов оказались под массированными атаками украинских беспилотников. Наиболее трагические последствия зафиксированы в Донецкой Народной Республике: в Енакиево ударный БПЛА поразил рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. Об этом сообщают глава ДНР Денис Пушилин, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, а также губернаторы затронутых регионов.

По предварительным данным, в результате удара по автобусу в Енакиево погибли семь гражданских лиц, ещё одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава ДНР Денис Пушилин расценил произошедшее как террористическую атаку.

Параллельно с событиями в ДНР противовоздушная оборона отражала удары в нескольких других субъектах страны. Наибольшую нагрузку приняла на себя Ленинградская область: по данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО перехватили и уничтожили 50 беспилотников. При этом часть дронов продолжала кружить над регионом — предположительно, с целью выявления позиций зенитных расчётов либо для нарушения работы воздушного транспорта. В аэропорту Пулково было задержано или отменено более 30 рейсов.

Атаки велись в том числе после рассвета. Военные блогеры и волонтёрские каналы обращают внимание на то, что удары совпали по времени с проведением Петербургского международного экономического форума, который открывается 3 июня. По данным военного блогера Александра Колясникова, беспилотники шли через территорию прибалтийских государств и Финский залив. Это подтвердил и советник главы Республики Крым Александр Талипов.

В отличие от предыдущих волн атак, на этот раз противник практически не применял беспилотники типа «Лютый». Основную часть составляли аппараты компании FirePoint.

На подступах к Москве силы ПВО уничтожили 22 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Воронежской области за ночь сбили семь дронов, два жилых дома получили повреждения. В Тульской области уничтожены 16 беспилотников, пострадавших среди населения нет. В Брянской области в результате падения обломков украинского БПЛА травмы получила шестилетняя девочка. В Тамбовской области удары пришлись по Мичуринску: повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и строения промышленного предприятия, в зданиях выбиты стёкла.

По итогам ночи Министерство обороны России сообщило об уничтожении в общей сложности 354 вражеских беспилотников.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2