"Мы находимся в сложной ситуации" в зоне СВО: Юрий Котенок обозначил "вопрос, который повисает в воздухе"

14:16, 03 июн 2026

Военный аналитик Юрий Котенок заявил, что противник применяет дроны с искусственным интеллектом в режиме «свободной охоты», атакуя как военный, так и гражданский транспорт. Развёртывание российской спутниковой группировки, способной конкурировать со Starlink, откладывается как минимум до 2027 года.

В эфире программы «Мы в курсе» на канале Царьград военный обозреватель Юрий Котенок обозначил ряд проблем, с которыми сталкиваются российские вооружённые силы в зоне специальной военной операции. По его словам, ситуация остаётся напряжённой сразу по нескольким направлениям.

Одним из ключевых вопросов Котенок назвал отставание в орбитальной группировке. Начиная с первых месяцев конфликта активно обсуждалась необходимость создания российского аналога американского Starlink. Ранее анонсировалось, что несколько десятков спутников будут выведены на орбиту в марте 2026 года, однако, по словам эксперта, информация об этих запусках практически исчезла из публичного пространства.

Отечественная низкоорбитальная система «Рассвет», которую позиционируют как аналог разработки Илона Маска, по имеющимся данным, должна быть развёрнута в полном объёме только в 2027 году. Это означает, что как минимум год российские военные будут действовать в условиях существенного технологического разрыва — тогда как у противника насчитываются тысячи аппаратов на низких орбитах.

Параллельно Котенок обратил внимание на нарастающую угрозу со стороны беспилотников противника вглубь российской территории. По его словам, удары наносятся уже не только по прифронтовым районам. Под систематическими атаками находятся федеральная трасса «Крым» и дорога из Мелитополя в Крым. Аналогичная обстановка складывается на маршрутах в Горловку и Авдеевку в Донецкой Народной Республике.

Особую опасность, по мнению аналитика, представляет то, что новые беспилотные аппараты оснащены системами искусственного интеллекта и способны самостоятельно выбирать цели, действуя в режиме автономного поиска. Под удар попадают как военные колонны, так и одиночный гражданский транспорт.

Следствием этого становится серьёзное затруднение логистики: доставка топлива, продовольствия и боеприпасов в воинские подразделения сопряжена со значительным риском. Для снижения потерь грузы приходится дробить и перевозить малыми партиями, хотя в ряде случаев без крупных поставок не обойтись.

В качестве одной из мер противодействия Котенок назвал установку антидроновых защитных сетей над автомобильными дорогами. По его оценке, решение необходимо принимать и реализовывать в течение нескольких дней, а не согласовывать неделями. Промедление, по словам эксперта, напрямую влечёт человеческие потери.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2