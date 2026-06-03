Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Урок не был усвоен, бьём недостаточно больно: Новая трагедия в России – ВСУ атаковали сотрудников МЧС

Урок не был усвоен, бьём недостаточно больно: Новая трагедия в России – ВСУ атаковали сотрудников МЧС

14:31, 03 июн 2026

В Ершичском муниципальном округе Смоленской области в ходе ликвидации последствий атаки украинских БПЛА погибли два сотрудника пожарно-спасательной части. Ещё трое человек получили ранения. О произошедшем сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Ночью в Смоленской области при тушении пожара, возникшего из-за падения обломков украинского беспилотника, погибли двое сотрудников МЧС. Инцидент произошёл в Ершичском муниципальном округе. Об этом губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своём официальном аккаунте.

По данным главы региона, пожарные из состава расчёта 30-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Смоленской области выехали на ликвидацию возгорания, причиной которого стало падение фрагментов беспилотного летательного аппарата. В ходе тушения огня двое спасателей погибли. Кроме того, ещё двое сотрудников службы и один местный житель получили лёгкие травмы. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте.

Василий Анохин выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Губернатор также заверил, что семьям погибших и всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

По словам главы региона, прошедшая ночь в области прошла в напряжённой обстановке: фиксировались попытки ударов по объектам инфраструктуры. Силами радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп Министерства обороны и Воздушно-космических сил удалось уничтожить и подавить 31 беспилотник.

Параллельно с событиями в Смоленской области стало известно о гибели людей в Донецкой Народной Республике. Там утром беспилотник поразил пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. По имеющимся данным, в результате этого инцидента погибли семь человек.

Гибель сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий атак БПЛА фиксируется не впервые. Пожарные и спасатели оказываются в зоне риска при выезде на ликвидацию возгораний, вызванных падением обломков беспилотников или их непосредственными ударами.

Смоленская область в последние месяцы регулярно попадает в сводки, связанные с активностью украинских беспилотников. Регион граничит с Беларусью и находится относительно близко к западным границам России, что делает его одним из направлений, по которым фиксируется пролёт БПЛА. Средства противовоздушной обороны регулярно отрабатывают по целям над территорией области, однако часть обломков сбитых аппаратов продолжает падать на населённые пункты и прилегающие территории, вызывая возгорания и создавая угрозу для жизни мирных жителей и сотрудников служб, выезжающих на их ликвидацию.

Информация об обстоятельствах гибели двух пожарных и состоянии пострадавших уточняется. Региональные власти продолжают мониторинг обстановки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Мы находимся в сложной ситуации" в зоне СВО: Юрий Котенок обозначил "вопрос, который повисает в воздухе"

Читайте также:

"Мы находимся в сложной ситуации" в зоне СВО: Юрий Котенок обозначил "вопрос, который повисает в воздухе"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Ночная трагедия в Копейске: не менее 10 человек погибли в результате взрыва на заводе — что известно к утру 23 октября 2025 года
Россия/мир
Ночная трагедия в Копейске: не менее 10 человек погибли в результате взрыва на заводе — что известно к утру 23 октября 2025 года
На Курщине большой пожар, в Шереметьево ввели план «Ковёр»: ВСУ в ночь на 30 октября атаковали Россию роем дронов
Россия/мир
На Курщине большой пожар, в Шереметьево ввели план «Ковёр»: ВСУ в ночь на 30 октября атаковали Россию роем дронов
ВСУ убили детей. Всю ночь били по гражданским: БПЛА из Одессы много часов утюжили курорты. Трагические последствия кровожадного теракта
Россия/мир
ВСУ убили детей. Всю ночь били по гражданским: БПЛА из Одессы много часов утюжили курорты. Трагические последствия кровожадного теракта
А вот это очень жёстко. Страшнейший за 4 года удар по Киеву: Небензя так прорвал тишину в ООН, что "перепугал Совбез"
Россия/мир
А вот это очень жёстко. Страшнейший за 4 года удар по Киеву: Небензя так прорвал тишину в ООН, что "перепугал Совбез"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен