Урок не был усвоен, бьём недостаточно больно: Новая трагедия в России – ВСУ атаковали сотрудников МЧС

14:31, 03 июн 2026

В Ершичском муниципальном округе Смоленской области в ходе ликвидации последствий атаки украинских БПЛА погибли два сотрудника пожарно-спасательной части. Ещё трое человек получили ранения. О произошедшем сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Ночью в Смоленской области при тушении пожара, возникшего из-за падения обломков украинского беспилотника, погибли двое сотрудников МЧС. Инцидент произошёл в Ершичском муниципальном округе. Об этом губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своём официальном аккаунте.

По данным главы региона, пожарные из состава расчёта 30-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Смоленской области выехали на ликвидацию возгорания, причиной которого стало падение фрагментов беспилотного летательного аппарата. В ходе тушения огня двое спасателей погибли. Кроме того, ещё двое сотрудников службы и один местный житель получили лёгкие травмы. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте.

Василий Анохин выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Губернатор также заверил, что семьям погибших и всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

По словам главы региона, прошедшая ночь в области прошла в напряжённой обстановке: фиксировались попытки ударов по объектам инфраструктуры. Силами радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп Министерства обороны и Воздушно-космических сил удалось уничтожить и подавить 31 беспилотник.

Параллельно с событиями в Смоленской области стало известно о гибели людей в Донецкой Народной Республике. Там утром беспилотник поразил пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. По имеющимся данным, в результате этого инцидента погибли семь человек.

Гибель сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий атак БПЛА фиксируется не впервые. Пожарные и спасатели оказываются в зоне риска при выезде на ликвидацию возгораний, вызванных падением обломков беспилотников или их непосредственными ударами.

Смоленская область в последние месяцы регулярно попадает в сводки, связанные с активностью украинских беспилотников. Регион граничит с Беларусью и находится относительно близко к западным границам России, что делает его одним из направлений, по которым фиксируется пролёт БПЛА. Средства противовоздушной обороны регулярно отрабатывают по целям над территорией области, однако часть обломков сбитых аппаратов продолжает падать на населённые пункты и прилегающие территории, вызывая возгорания и создавая угрозу для жизни мирных жителей и сотрудников служб, выезжающих на их ликвидацию.

Информация об обстоятельствах гибели двух пожарных и состоянии пострадавших уточняется. Региональные власти продолжают мониторинг обстановки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2