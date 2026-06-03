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На Россию полетели 354 БПЛА. У границы британские танки: Заявление Зеленского о "хороших результатах". Срочный призыв из США

На Россию полетели 354 БПЛА. У границы британские танки: Заявление Зеленского о "хороших результатах". Срочный призыв из США

14:47, 03 июн 2026

Подразделения НАТО развернули бронетехнику в эстонском Выруском уезде, ВСУ за ночь запустили на территорию России сотни беспилотников, а американское издание призвало Вашингтон надавить на Киев и страны Балтии.

Британские танки Challenger 2 заняли позиции в непосредственной близости от российской границы — в эстонском Выруском уезде. Параллельно Вооружённые силы Украины провели крупную атаку беспилотниками: за одну ночь над российскими регионами было перехвачено 354 дрона. О происходящем сообщают Military Watch Magazine и The American Conservative.

Развёртывание британской бронетехники состоялось в рамках военных учений, в ходе которых отрабатывался сценарий начала вооружённого конфликта с Россией. По оценке Military Watch Magazine, Выруский уезд рассматривается как потенциально ключевой район в случае полномасштабного столкновения сил НАТО с российской стороной: через его территорию проходят транспортные маршруты, связывающие Эстонию с Латвией и остальным Балтийским регионом, что делает этот район стратегически значимым для переброски подкреплений союзников.

Вместе с тем издание указывает на ограниченные боевые возможности самих танков. Несмотря на статус Challenger 2 как одного из символов британских вооружённых сил, опыт применения этих машин на Украине обнажил их слабые стороны: устаревшая система управления огнём, недостаточная огневая мощь и низкое соотношение мощности двигателя к массе машины.

Пока натовские подразделения проводили манёвры у российских рубежей, ВСУ нанесли удары вглубь страны. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам ночи сообщил о результатах дальних ударов и поблагодарил военных за точность в работе.

Среди пострадавших регионов — Ленинградская область. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об атаках беспилотников на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Зафиксированы повреждения, несколько человек получили травмы. Сведений о погибших не поступало.

По имеющимся данным, часть беспилотников могла следовать в направлении области со стороны прибалтийских государств. На этом фоне американское издание The American Conservative призвало Вашингтон как можно скорее возобновить переговорный процесс с Москвой. По мнению авторов материала, продолжение подобной практики несёт риск поражения офицеров НАТО от ударов возмездия, что способно спровоцировать эскалацию до уровня глобального конфликта. Издание призвало США настойчиво рекомендовать Украине и странам Балтии воздерживаться от запусков ударных средств с территории альянса.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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