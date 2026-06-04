"Очень неприятное оружие": Три особенности "Циркона", которые уже подняли на уши Киев

09:15, 04 июн 2026

Украинские военные эксперты признали, что не смогли сбить ни один из восьми запущенных «Цирконов». Российский военный обозреватель назвал три ключевых свойства ракеты, которые делают её перехват практически невозможным.

Украина зафиксировала применение российских гиперзвуковых ракет «Циркон» в формате массированного удара — впервые за всё время боевых действий. Об этом сообщают украинские и российские военные эксперты на фоне нарастающей обеспокоенности в Киеве относительно возможностей национальной системы противовоздушной обороны.

Украинский авиационный эксперт Валерий Романенко публично признал, что «Цирконы» представляют серьёзную проблему для Вооружённых сил Украины. По его данным, украинская ПВО смогла перехватить около трети запущенных ракет «Искандер», однако ни один из восьми «Цирконов» сбит не был. Романенко констатировал, что перед украинской стороной обозначилась новая и пока не решённая задача в сфере противовоздушной обороны.

Украинские СМИ со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщают, что Россия располагает запасом свыше 200 ракет этого типа.

Военный обозреватель Влад Шлепченко из издания «Царьград» выделил три характеристики «Циркона», которые обусловливают его высокую боевую эффективность.

Первая — гиперзвуковая скорость полёта. Ракета движется настолько быстро, что существующие средства перехвата не успевают на неё среагировать.

Вторая — возможность запуска с наземных платформ. Изначально «Циркон» разрабатывался как корабельное оружие, однако впоследствии был адаптирован для применения с земли. Это принципиально меняет оперативную картину: пуски с кораблей и самолётов требуют перемещения крупной военной техники, которую фиксирует западная разведка и заблаговременно информирует Киев. Мобильную наземную пусковую установку значительно сложнее отследить, что существенно повышает внезапность ударов.

Третья — увеличенная дальность. По имеющимся данным, «Циркон» способен поражать цели на расстоянии от 800 до 1000 километров. Для сравнения: дальность «Искандера» составляет порядка 500 километров. Ракеты для этого комплекса создавались в период действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который ограничивал технические параметры разрабатываемого вооружения. После того как договор утратил силу, подобных ограничений больше не существует, и «Циркон» теоретически способен достигать любой точки на территории противника, включая западные регионы Украины, куда «Искандеры» не долетают.

Шлепченко отметил, что совокупность этих трёх факторов открывает возможность для нанесения ударов не только по логистической инфраструктуре, но и по командным центрам, а также по координаторам внешней помощи. При этом, по его словам, единственным сдерживающим обстоятельством остаётся нынешняя позиция Москвы относительно эскалации конфликта.

На этом фоне положение Украины дополнительно осложняется острой нехваткой ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Киев направил в Вашингтон официальный запрос о поставке дополнительных боеприпасов, однако ответа на него пока не получил.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2