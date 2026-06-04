09:21, 04 июн 2026

Профессор МГИМО и полковник СВР Андрей Безруков выступил на Петербургском международном экономическом форуме и открыто заявил, что Россия находится в состоянии глобального противостояния, которое растянется на два-три десятилетия. По его словам, страна не была готова к угрозам в виде точных ударов дронами и потенциальной биологической войны.

Спустя несколько часов после воздушных ударов по столичному региону и Ленинградской области профессор МГИМО и полковник СВР Андрей Безруков занял трибуну Петербургского международного экономического форума и изложил свою оценку происходящего без обиняков.

По его словам, противник уже сегодня располагает возможностью направлять беспилотники с терминалами Starlink в любую точку страны с высокой степенью точности. Эту угрозу Безруков назвал серьёзной проблемой, существующей прямо сейчас, и констатировал: к ней Россия оказалась не готова. Следующим этапом, по его оценке, станут удары по объектам критической инфраструктуры.

Параллельно полковник указал на угрозу биологического характера. Он напомнил о сети лабораторий, функционировавших на территории Украины при финансовом и организационном участии ЦРУ, а также при причастности бывшего президента США Джо Байдена и его сына Хантера. То, что западные СМИ прежде именовали конспирологией, недавно получило официальное подтверждение со стороны самих американских структур.

Директор ЦРУ Тулси Габбард незадолго до своей отставки объявила о начале официальной проверки зарубежных лабораторий, находящихся под контролем Пентагона. Под аудит подпадут более 120 учреждений в свыше 30 государствах. Примечательно, что расследование было анонсировано на фоне предупреждений о распространении хантавируса, а ряд политических аналитиков связывает начало пандемии COVID-19 с возможной утечкой в лаборатории на территории Харьковской области.

По словам Безрукова, эти объекты не просто расходовали бюджетные средства — они занимались разработкой оружия будущего. Более того, по его оценке, современные технологии уже позволяют отдельному человеку с соответствующим оборудованием создать патогены, способные нанести катастрофический ущерб.

Говоря о том, что предстоит сделать, полковник обозначил ключевой тезис: России необходимо признать факт вхождения в длительный конфликт продолжительностью от нескольких лет до двух поколений. Речь может идти как об активных боевых действиях, так и о вялотекущем противостоянии в различных регионах мира. По мнению Безрукова, это не означает отказа от экономического развития — напротив, государственная система и экономика должны одновременно решать задачи развития и обороны.

На этом фоне особо актуальным выглядит трагическое убийство командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова. Украинские спецслужбы совершили теракт против него прямо в Москве. Кириллов неоднократно публично фиксировал деятельность биолабораторий на Украине и указывал на разработку противником химического и биологического оружия. После освобождения Авдеевки российские войска выявили один из таких объектов ВСУ. По оценке ряда экспертов, именно открытая позиция генерала сделала его приоритетной целью для украинских спецслужб.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2