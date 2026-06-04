09:29, 04 июн 2026

Утром 3 июня, в преддверии Петербургского международного экономического форума, украинские вооружённые силы провели крупные атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по Москве и Ленинградской области. Параллельно на территории Донецкой Народной Республики был атакован рейсовый автобус. По последним данным, жертвами удара стали восемь мирных жителей, ещё одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, квалифицировав произошедшее как теракт.

Автобус следовал по маршруту Москва — Симферополь и находился в черте города Енакиево, когда был поражён украинским беспилотником. Пассажирами, по имеющимся сведениям, были гражданские лица — в том числе, предположительно, те, кто направлялся к месту отдыха: инцидент произошёл в начале летнего сезона.

Военный аналитик Ян Гагин в комментарии для издания «Аргументы и факты» назвал произошедшее целенаправленным военным преступлением. По его словам, оператор дрона не мог не осознавать, что наносит удар по гражданскому транспортному средству:

«Все беспилотные системы такого класса являются высокоточным оружием. Оператор видит конечную точку, куда летит аппарат. Перепутать военную технику с гражданским рейсовым автобусом физически невозможно. Это был осознанный удар по гражданскому объекту — по автобусу с пассажирами в салоне».

Гагин провёл параллель между атакой в Енакиево и более ранними инцидентами, в том числе трагедией в Старобельске, а также ударами по атомным станциям и иным объектам гражданской инфраструктуры, охарактеризовав их как системные военные преступления и свидетельство «террористической сущности» действий ВСУ.

Относительно происхождения беспилотника аналитик пояснил: определить точку запуска зачастую не представляется возможным. Дроны-камикадзе европейского производства обладают значительной дальностью и мощными аккумуляторными системами, управляются по спутниковому каналу связи либо через ретранслятор. Аналогичные системы, по словам Гагина, уже применялись при ударах по Крыму и Севастополю на расстоянии сотен километров. Если речь идёт о FPV-дроне с боевой частью меньшего размера, радиус его применения существенно ограничен даже при наличии ретранслятора или спутникового интернета.

Атаки на Ленинградскую область президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в своих социальных сетях. Удар по гражданскому автобусу в Енакиево при этом официальными украинскими источниками публично не комментировался. Телеграм-канал «Легитимный», близкий к Офису президента Украины, высказал предположение, что атаки на российские регионы были спланированы с расчётом на получение асимметричного ответа — и организованы к приезду в Киев генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По версии канала, целью могло быть формирование картинки «горящего Киева» как наглядного аргумента при запросе очередных партий средств противовоздушной обороны и финансовой поддержки со стороны западных союзников.

«Пока война продолжается, трагедий будет много с обеих сторон. Вновь заговорили о том, что по Украине снова массово полетит», — отмечается в публикации канала.

Военный аналитик Гагин также прокомментировал значение понятия «буферная зона», о формировании которой ранее заявлял Верховный главнокомандующий. По его словам, именно в Енакиевском теракте — ответ на вопрос, зачем она необходима:

«Зона безопасности должна быть достаточно глубокой — для того, чтобы обеспечить качественную защиту от беспилотников и ракетных систем противника путём их заблаговременного обнаружения и уничтожения».

Аналитик подчеркнул, что ответом на террористические атаки ВСУ станет не зеркальный обмен ударами, а планомерное наращивание интенсивности военных действий против объектов военной инфраструктуры киевского режима. В оборонном комитете Государственной думы ранее допускали, что буферная зона может охватить не только Сумскую и Харьковскую, но также Днепропетровскую и Одесскую области.

Источник канала «Легитимный» сообщил об обстоятельствах беспилотных атак на Санкт-Петербург и Ленинградскую область: по имеющимся данным, дроны запускались с морских судов, выходящих из портов прибалтийских и северных стран. Аппараты запускаются поодиночке с пусковых установок, что существенно затрудняет их обнаружение и перехват силами ПВО. По утверждению источника, беспилотники не доставляются с территории Украины — их сборка осуществляется непосредственно в странах Прибалтики и сразу применяется по назначению.

Помимо атак на территорию России, украинские информационные ресурсы сообщают об ответных действиях российской стороны в отношении объектов на подконтрольной Киеву территории. Поводом, по версии этих источников, послужили удары по продуктовым фурам и бензовозам в новых регионах. В частности, сообщается об уничтожении крупного гипермаркета-склада торговой сети АТБ в Днепре, а также о предшествующих ударах по логистическим центрам «Новой Почты».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2