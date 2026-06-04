Главное к утру 4 июня. Заводы БПЛА в Европе начинают дымиться. Дроны прут из Эстонии. Погибли 15 десантников ВМФ

09:40, 04 июн 2026

Производство украинских ударных беспилотников переносится в Германию, Польшу и Чехию — в российских военных кругах обсуждают варианты ответа. Ночью 3 июня зафиксирована одна из крупнейших атак дронов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В Крыму предположительно атакованы казармы береговой обороны — неофициальные источники сообщают о 15 погибших военнослужащих.

3 июня российские регионы — от Ленинградской области до Московской — оказались под массированной атакой беспилотников. Одновременно в экспертном и военном сообществе всё активнее обсуждается вопрос о том, как Москва намерена реагировать на перенос производства украинских ударных дронов на территорию европейских государств. Параллельно появились неподтверждённые сведения о ракетном ударе по казармам в Крыму с жертвами среди военнослужащих. Обо всём этом — в материале, основанном на публикациях Telegram-каналов «Дневник разведчика», «Военная хроника», «Zаписки Vетерана» и высказываниях военного блогера Алексея Живова.

Производство беспилотников переезжает в ЕС: что обсуждают в российских военных кругах

По данным авторов либерального Telegram-канала «Дневник разведчика», за последние месяцы значительная часть украинского производства дальнобойных беспилотников была перенесена за пределы Украины — на территорию стран Европейского союза. В публикации называются конкретные государства: Германия, Польша, Литва и Чехия. Речь идёт о предприятиях, которые, по утверждению канала, участвуют в выпуске ударных беспилотных летательных аппаратов для нужд украинской армии.

Авторы издания указывают, что в российских военных и экспертных кругах нарастает позиция: перенос производства под юрисдикцию стран — членов ЕС не меняет военного характера этих объектов. Логика сторонников подобной точки зрения такова: если раньше подобные предприятия располагались на украинской территории и признавались законными военными целями, то теперь те же производства просто сменили адрес прописки, но не своё предназначение.

В числе сценариев, которые, по данным источников, циркулируют в обсуждениях, называются кибератаки, воздействие на цепочки поставок и логистику, а также диверсии против объектов инфраструктуры, связанных с производством беспилотников. Официального подтверждения от Министерства обороны России этим сведениям не поступало.

Telegram-канал «Военная хроника» в своих рассуждениях на эту тему обратил внимание на наиболее чувствительные узлы европейской экономической инфраструктуры. В качестве одного из примеров приводится крупнейший химический комплекс BASF в немецком Людвигсхафене. Авторы канала указывают, что сбои в работе этого предприятия способны затронуть сразу несколько ключевых отраслей — от автомобильной промышленности до фармацевтики.

Помимо этого, в материале упоминаются канал Рейн — Майн — Дунай, крупнейший европейский портовый узел в Роттердаме, энергетическая инфраструктура Франции, международная платёжная система SWIFT и дата-центры крупных технологических корпораций, расположенные в Ирландии. Роттердамский порт характеризуется авторами канала как «входные ворота» Европы для поставок сжиженного природного газа, нефти и контейнерных грузов. По их оценке, нарушение работы портовой инфраструктуры или блокировка судоходного фарватера способны спровоцировать серьёзный товарный дефицит в течение нескольких дней или недель.

Вместе с тем важно подчеркнуть: все перечисленные сценарии представляют собой предмет обсуждения в определённых военно-экспертных кругах и не являются официально заявленными намерениями российской стороны. Минобороны России никаких комментариев по этой теме не давало.

Атака на Санкт-Петербург и трагедия в ДНР: ночь 3 июня

В ночь на 3 июня на северо-западе России была зафиксирована одна из самых масштабных атак беспилотников за весь период конфликта. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении в регионе режима беспилотной опасности. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили порядка пятидесяти беспилотных летательных аппаратов. Работа по их перехвату продолжалась на протяжении нескольких часов.

В связи с воздушной угрозой были введены существенные ограничения в работе петербургского аэропорта Пулково: часть рейсов отменили, часть — перенесли. Аналитики из числа OSINT-исследователей предположили, что налёт мог быть нацелен на один из крупных объектов инфраструктуры региона, однако конкретных подтверждений этой версии представлено не было.

Автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана» утверждает, что беспилотники двигались со стороны Финского залива, следуя маршрутом над водой на предельно малой высоте. По его версии, пуски фактически осуществлялись с эстонского направления.

Параллельно продолжались попытки атаковать Москву. В Московском регионе также вводился режим беспилотной опасности. Официальные структуры сообщили о перехвате нескольких десятков воздушных целей.

Наиболее тяжёлые человеческие потери этой ночи связаны с событиями в Донецкой Народной Республике. В городе Енакиево беспилотники атаковали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели семи человек, ещё одиннадцать получили ранения различной степени тяжести.

Офицер с позывным «Ёж», комментируя произошедшее, заявил, что операторы беспилотников располагают возможностью чётко идентифицировать цели перед атакой. По его словам, современные системы наведения не являются полностью автономными и предполагают участие человека в принятии решения об ударе. Он выразил уверенность, что удары по гражданскому транспорту представляют собой не случайные попадания, а элемент тактики, направленной на оказание психологического давления на мирное население. Целью подобных действий, по его оценке, является не только нарушение транспортного сообщения, но и формирование устойчивой атмосферы страха среди жителей.

«Нас перестали бояться»: дискуссия о риторике и реальных действиях

На фоне всех этих событий военный блогер Алексей Живов подверг резкой критике сложившуюся информационную практику. По его мнению, многократно повторявшиеся заявления о готовности нанести «жёсткий ответ» без последующих наглядных действий привели к тому, что противники России перестали воспринимать подобную риторику как реальный сигнал. Живов указывает, что авторитет государства определяется не словами, а способностью подтверждать их конкретными и ощутимыми действиями. По его словам, многократное повторение угроз без последствий сформировало у противника устойчивое убеждение, что реакции не последует.

Казармы в Крыму: неподтверждённые данные о жертвах

Ещё одной резонансной темой стала информация о предполагаемом ударе по объекту Черноморского флота на территории Крыма. По неофициальным данным, 28 мая в районе населённого пункта Перевальное были атакованы казармы отдельной бригады береговой обороны. Ряд источников, в том числе украинский блогер Анатолий Шарий, сообщил о гибели 15 военнослужащих и ранении порядка 30 человек. В подтверждение этих сведений в открытый доступ были выложены фотографии горящих строений. Министерство обороны России данную информацию официально не подтвердило.

Тем не менее сама тема вызвала широкую дискуссию среди военных наблюдателей. Многие из них задаются вопросом об обоснованности нынешней практики сосредоточения личного состава в крупных казармах на территории, которая уже не первый год находится в зоне досягаемости ракетного и беспилотного вооружения противника. Эксперты напоминают, что подразделения береговой обороны уже ранее становились объектами атак: в частности, примерно год назад поступали сообщения о пожаре на складе боеприпасов в результате удара беспилотника.

В ночь, последовавшую за этим инцидентом, российская сторона нанесла массированные удары по объектам на территории Украины. Под удар попали Киев, Днепропетровск, Запорожье, Харьков и Шостка. Российское военное ведомство заявило о поражении объектов оборонной промышленности и транспортной инфраструктуры. Украинская сторона, в свою очередь, акцентировала внимание на ущербе, причинённом гражданским объектам: речь шла о попаданиях по гаражным кооперативам, административным зданиям и объектам коммунального хозяйства.

В украинском информационном пространстве одновременно появились сведения о поражении авиационных предприятий, объектов в районе аэропорта Жуляны и порохового завода в Шостке. Независимая проверка этих данных на момент публикации остаётся невозможной.

Военные наблюдатели со своей стороны обращают внимание на информационное измерение происходящего. По их мнению, общественный запрос смещается: аудитория всё чаще ожидает не только сообщений о нанесённых ударах, но и конкретных, верифицированных свидетельств их реальной эффективности. В этом контексте Алексей Живов констатирует: обобщённые формулировки о поражении «объектов инфраструктуры» без документальных подтверждений и спутниковых снимков утрачивают убедительность как для внутренней аудитории, так и для внешних наблюдателей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2