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НАТО — жёсткий сигнал из России. Перестали бояться? Готовьтесь — возможно страшное: на ПМЭФ прозвучало "огненное" заявление

НАТО — жёсткий сигнал из России. Перестали бояться? Готовьтесь — возможно страшное: на ПМЭФ прозвучало "огненное" заявление

09:52, 04 июн 2026

Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков на ПМЭФ-2025 в ходе сессии об угрозах для России заявил, что страна уже находится в войне нового типа. По его словам, Запад намерен избегать ядерного столкновения, постепенно повышая градус эскалации, и не остановится, поскольку отступать ему некуда.

Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков на площадке Петербургского международного экономического форума в ходе сессии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века», модератором которой выступает основатель «Царьграда» Константин Малофеев, изложил свою оценку стратегических рисков, с которыми столкнётся страна в ближайшие годы и десятилетия.

Война нового формата уже идёт — и это не метафора. Безруков прямо указал: нынешнее противостояние с Западом принципиально отличается от конфликтов прошлого. В условиях, когда захват территорий утратил экономический смысл, на первый план выходит стратегия постепенного истощения и подрыва. На фронтах Украины и Ближнего Востока, по его словам, уже отчётливо прослеживается единая логика: уничтожение лидеров, военных, гражданских специалистов, учёных, а также планомерное разрушение инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность государства.

Стратегия Запада, по оценке Безрукова, строится на нескольких принципах. Первый — не допустить ядерного столкновения, в котором западная сторона заведомо проиграет. Второй — методично повышать интенсивность давления, не пересекая ядерный порог: именно это Безруков обозначил как тактику «варки лягушки на медленном огне». Третий — продолжать эскалацию, поскольку воспринимают Россию как экзистенциальную угрозу, а значит, поле для отступления у них отсутствует.

Проводя параллели с историей, профессор обратил внимание на структурное сходство текущего момента с первой половиной XX века. По его словам, мировая система сейчас переживает первый из двух неизбежных переломных этапов — как это было в период Первой и Второй мировых войн. Первая разрушает прежний миропорядок, и этот процесс уже завершился: события вокруг Ирана, по мнению эксперта, наглядно показали, что прежний гегемон утратил свои позиции. Новые правила, считает Безруков, оформятся после следующего крупного столкновения, которое с наибольшей вероятностью произойдёт в Азии — регионе, сосредоточившем главный экономический потенциал планеты.

Говоря о конкретных механизмах давления, Безруков выделил четыре ключевых направления угроз.

Первое — нейтрализация российского ядерного потенциала. Это, по его словам, приоритетная задача для противника. Реализовать её возможно двумя путями: создать орбитальную группировку, которая лишит Россию возможности применить стратегическое оружие, либо повторить схему, аналогичную операции «Паутина», — сформировать агентурные сети внутри страны и в нужный момент нанести удар по ядерным силам изнутри. Профессор подчеркнул: это не гипотетический сценарий, а уже наблюдаемая реальность.

Второе направление — дестабилизация государственного управления. Здесь, по словам Безрукова, активно задействуется искусственный интеллект. Расчёт строится на особенностях российской системы принятия решений: при вертикальной структуре управления различные ведомства не способны координироваться без участия высшего уровня. Задача — одновременными атаками с нескольких сторон, идеологических, физических и военных, перегрузить систему до такой степени, чтобы она утратила способность функционировать.

Третье — удары по критической инфраструктуре. Профессор констатировал: уже сегодня беспилотник, оснащённый навигацией через Starlink, способен достичь практически любой точки страны и поразить конкретный объект. Россия, по его признанию, к этой угрозе оказалась не готова.

Четвёртое — биологическая война. Лаборатории, располагавшиеся по периметру российских границ, Безруков охарактеризовал как объекты по разработке оружия будущего, а не просто площадки освоения бюджетных средств. Современный уровень технологий, предупредил он, позволяет единственному специалисту с минимальным оборудованием создать патогены, способные к массовому поражению.

Подводя итог, Безруков сформулировал ключевой стратегический вывод: Россия должна признать, что ближайшие годы и, вероятно, несколько десятилетий пройдут в условиях перманентного вооружённого противостояния — в той или иной форме, от открытых боевых действий до вялотекущей гибридной войны. Два поколения граждан, по его оценке, фактически окажутся в состоянии войны. Это требует принципиально иной модели государственного устройства и экономики — такой, которая одновременно решала бы задачи развития и обороны.

В качестве конкретных мер профессор назвал следующее: перевод нефтехранилищ, узлов связи и дата-центров под землю или под защиту, сопоставимую с защитой атомных объектов; создание координационного органа на высшем уровне управления при одновременной передаче части полномочий вниз; формирование национальной системы биологического мониторинга — с учётом текущей демографической ситуации каждая сохранённая жизнь приобретает стратегическое значение.

Финальный тезис Безрукова касается того, как Россия позиционирует себя в глазах противника. По его словам, страна располагает широким спектром инструментов воздействия, не выходящих за ядерный порог. В качестве примера он привёл зависимость Западной Европы от импортного сжиженного газа: по его оценке, взрыв газовоза по разрушительному эффекту сопоставим с небольшим ядерным зарядом. Противник, считает Безруков, должен отчётливо осознавать эту реальность, поскольку за годы, прошедшие с момента последнего серьёзного предупреждения, он перестал воспринимать российскую сторону как силу, способную на решительные шаги.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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