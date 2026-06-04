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Русские гибнут, а угрозы больше не работают? В Кремле заговорили о том, что готовит армия и Путин

Русские гибнут, а угрозы больше не работают? В Кремле заговорили о том, что готовит армия и Путин

09:57, 04 июн 2026

Пресс-секретарь президента объяснил логику военных ответов России, пока ВСУ атаковали автобус, спасателей и гражданский автомобиль — итого более десяти погибших за один день.

В четверг, 4 июня, на нескольких направлениях зафиксированы удары украинских вооружённых сил по гражданским и государственным объектам на территории России и подконтрольных ей районов. Погибли более десяти человек. Параллельно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал характер военных действий российской стороны и анонсировал выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

Беспилотник ВСУ поразил пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь в Донецкой Народной Республике. Погибли семь человек. Вслед за этим в Смоленской области под удар попали сотрудники МЧС, прибывшие на место — двое из них погибли. Ещё один инцидент произошёл в Мелитопольском муниципальном округе: на дороге между Новониколаевкой и Трудовым был атакован автомобиль. Водитель и пассажир погибли на месте.

На фоне этих событий волонтёр и блогер Алексей Живов высказал позицию о том, что многолетняя практика громких предупреждений без последующих действий нанесла серьёзный урон репутации Москвы как на международной арене, так и внутри страны. По его словам, когда декларируемые меры раз за разом остаются нереализованными, это подрывает доверие к любым последующим заявлениям. В качестве иллюстрации блогер привёл сравнение: авторитет, основанный исключительно на демонстрации угрозы, рассыпается при первом же открытом противодействии.

Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов заявил, что реакция российских вооружённых сил на удары ВСУ строится на принципах системности и последовательного планирования. По его словам, операция продолжается в том числе с целью снизить угрозу атак на гражданские районы и объекты инфраструктуры внутри страны.

Помимо этого, пресс-секретарь сообщил, что Путин завершает подготовку к выступлению на ПМЭФ. Центральной темой станет экономика, однако президент также затронет политическую повестку — по словам Пескова, в нынешних условиях эти сферы неотделимы друг от друга.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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