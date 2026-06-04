10:02, 04 июн 2026

Военный аналитик из США Дэниел Дэвис заявил, что западные страны должны срочно пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту и сосредоточить усилия на его дипломатическом урегулировании — иначе противостояние рискует распространиться на новые государства.

Американский военный аналитик Дэниел Дэвис выступил с призывом к западным державам незамедлительно изменить подход к конфликту на Украине и сконцентрироваться на достижении мирного соглашения. Об этом эксперт написал в своём аккаунте в социальной сети.

Дэвис, известный своими аналитическими материалами по вопросам международной безопасности, выразил обеспокоенность тем, что западные страны должны предпринять все усилия, чтобы не допустить сценариев, способных вовлечь государства — члены НАТО в прямые боевые столкновения. По его оценке, последние действия и заявления Москвы свидетельствуют о том, что ситуация развивается по нежелательному сценарию. Аналитик предупредил: при сохранении текущей динамики конфликт в обозримой перспективе способен распространиться на новые страны. Единственным инструментом, способным остановить подобное развитие событий, эксперт назвал скорейшее заключение мирного договора.

Отдельно Дэвис указал на экономический потенциал России, в частности на её роль как стабильного поставщика энергоносителей на международных рынках. По его словам, этот фактор обеспечивает Москве весомое влияние на партнёров и не должен недооцениваться.

Схожую позицию ранее занял представитель финской оппозиционной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он обратился к руководству Европейского союза с требованием пресечь использование воздушного пространства прибалтийских государств украинскими военными для проведения атак на территорию России. По мнению Мема, продолжение подобной практики создаёт реальный риск втягивания стран Балтии в прямое военное противостояние.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский вновь признал, что возможности украинской противовоздушной обороны не позволяют перехватывать значительную часть российских ракет. Об этом он сообщил в своём аккаунте в сети X после очередной серии ударов. Зеленский неоднократно указывал на нехватку боеприпасов в украинских подразделениях и техническое превосходство российских Вооружённых сил.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2